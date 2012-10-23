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۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۱

مظفری عنوان کرد:

آغاز اجرای عمومی نمایش‌های شرکت کننده در جشنواره تئاتر بسیج استان بوشهر

آغاز اجرای عمومی نمایش‌های شرکت کننده در جشنواره تئاتر بسیج استان بوشهر

بوشهر – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان و دبیر دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان بوشهر گفت: اجرای عمومی نمایش‌های شرکت کننده در جشنواره تئاتر بسیج استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه تئاتر به‌ویژه تئاتر فاخر در جامعه و در راستای سیاست‌های سازمان بسیج هنرمندان تمامی نمایش های پذیرفته شده در دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان بوشهر تا پیش از برگزاری جشنواره در سراسر استان به اجرای عمومی درخواهند آمد.

رئیس انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر درادامه با اشاره به شهرهایی که در آنها اجرا صورت می گیرد،  تصریح کرد: این اجراهای عمومی با اجرای عمومی نمایش "کوارتت پر" به کارگردانی کاظم ارجمندنیا در شهر بوشهر آغاز شده است.

وی گفت: قرار است که پس از آن نمایش‌های "هامبورگ، بصره قوچان" به کارگردانی فضل الله عمرانی، "زیر باران از تو می خوانم" به کارگردانی لقمان بحرانی، "گاومیش‌ها" به کارگردانی حامد مهینی، "شیوع درد تاریخ" به کارگردانی سعید گلچمن، "شعله‌های موج و بادبان ما" به کارگردانی اسماعیل شهرستانی ، "سرهنگ مسلسل جاده" به کارگردانی راضیه زارعی نیز در طی روزهای آینده در شهرهای گناوه، دیر، اهرم، خارگ و بوشهر به اجرای عمومی درآیند .

مظفری با اعلام اینکه دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان بوشهر از هفتم الی نهم آبان در بندر گناوه برگزار خواهد شد، گفت: قرار است منتخبین جشنواره به دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در تهران اعزام شوند.

کد مطلب 1726363

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