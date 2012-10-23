  1. ورزش
۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۰

برای حضور در مسابقات جهانی؛

ترکیب تیم ملی کاراته کامل شد/ رقابت برای حضور در بخش تیمی

ترکیب تیم ملی کاراته کامل شد/ رقابت برای حضور در بخش تیمی

با برگزاری دیدارهای انتخابی درون اردویی ترکیب تیم ملی کاراته برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در بخش انفرادی کامل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز دوشنبه در محل آکادمی المپیک برگزار شد که در نهایت در بخش انفرادی تکلیف کاراته کاهای اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان مشخص شد.

بر همین اساس در وزن 60- کیلوگرم امیرمهدیزاده ، در وزن 67- کیلوگرم سعید احمدی، در وزن 75- کیلوگرم بهمن عسگری، در وزن 84- کیلوگرم علی فداکار و در وزن 84+ کیلوگرم ذبیح الله پورشیب به عضویت تیم ملی کاراته درآمدند.

اما در بخش تیمی تاکنون تکلیف نفرات اعزامی مشخص نشده، سجاد گنج زاده، سامان حیدری، مازیار الهامی، ابراهیم حسن بیگی و سعید فرخی 5 کاراته کای حاضر در اردو هستند که طی روزهای آینده از میان آنها دو نفر شانس مبارزه  روی تاتامی جهانی را از دست خواهند داد.

بیست و یکمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان روزهای اول تا پنجم آذرماه در شهر پاریس فرانسه برگزار می شود.

کد مطلب 1726384

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