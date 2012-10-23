  1. ورزش
۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۲

دیدار تدارکاتی فوتبال؛

کره‌جنوبی به مصاف استرالیا می‌رود

کره‌جنوبی به مصاف استرالیا می‌رود

تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی یکی از رقیبان ایران در راه صعود به جام جهانی، در یک دیدار دوستانه به مصاف استرالیا می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی که هفته گذشته و در چارچوب مسابقات نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی مقابل ایران شکست خورد، روز 24 آبان و در یک دیدار دوستانه به مصاف استرالیا می‌رود.

کره جنوبی در گروه اول مسابقات نهایی انتخابی جام جهانی با ایران، ازبکستان، قطر و لبنان هم گروه است و در حال حاضر با هفت امتیاز و با تفاضل گل بهتر صدرنشین است. کره روز 24 آبان استراحت دارد و در گروه اول تیم فوتبال ایران با ازبکستان بازی می‌کند  و قطر به مصاف لبنان خواهد رفت.

"هولگر اوسیک" سرمربی تیم فوتبال استرالیا درباره این مسابقه دوستانه گفت: بازی با کره جنوبی همیشه ما را به چالش کشیده است بخصوص الان که آنها در گروه خود هم صدرنشین هستند. این مسابقه بخشی از آماده سازی ما برای صعود به جام جهانی است چرا که تازه وسط راه هستیم.

کد مطلب 1726386

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