درخواست ایران برای میزبانی برنامه حافظه جهانی در سال 2013

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اختتامیه سمینار زیرمنطقه‌ای برنامه حافظه جهانی یونسکو شب گذشته یکم آبان با حضور تاریا ویرتانن رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران، اسحاق صلاحی، رئیس کمیته ملی حافظه جهانی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حبیب احمدخان مدیرکل آرشیو ملی پاکستان، کاوندیک پولاد‌اف، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ترکمنستان، حیات‌الله مهریار رئیس بخش علوم اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو، باقیر‌اف از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و همچنین جمعی از اعضای کمیته ملی حافظه جهانی و گروه ارزیابی آن در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه اسحاق صلاحی رئیس کتابخانه ملی ایران در گزارشی به معرفی فعالیت‌های این سازمان و بخش‌های مختلف آن پرداخت و از جمله گفت: تاکنون 500 هزار برگ سند در سایت کتابخانه ملی اطلاع رسانی شده و به زودی فهرست 90 میلیون برگ سند روی سایت خواهد رفت و قول می‌دهیم فعالیت‌های ما در زمینه کتاب و سند تا سال آینده 3 برابر شود.

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین یادآور شد: انتظار ما این است که با کمک یونسکو و کشورهای همسایه آثار جدیدی را در کمیته ملی حافظه جهانی و نیز برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت برسانیم و بنا داریم تعداد آثارمان را برای ثبت ملی، ثبت مشترک و ثبت جهانی را افزایش دهیم.

صلاحی با بیان اینکه تاکنون در 14 استان ایران بحث آموزش در زمینه ثبت جهانی آثار برپا شده، ابراز امیدواری کرد: به زودی در همه استان‌ها این برنامه و کارگاه‌های آموزشی مربوط به آن برگزار شود.

وی همچنین از برنامه سازمان متبوعش برای توسعه تشکیلاتی خود از طریق صدورکارت داوطلبانه برای افراد علاقه‌مند به فعالیت در حوزه میراث مستند خبر داد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین چند پیشنهاد به یونسکو و نماینده آن ارائه کرد. وی از جمله گفت: تقاضا داریم نشست نهایی ارزیابی آثار ارسالی برای برنامه حافظه جهانی در سال 2013 به میزبانی ایران و در تهران برگزار شود.

صلاحی همچنین خواستار اعلام نظر نهایی یونسکو در مورد پیشنهاد چند سال پیش ایران برای راه‌اندازی جایزه جهانی فردوسی با موضوع معرفی برترین آثار در حوزه تمدن ایرنی و اسلامی شد و تاکید کرد: امیدواریم این پیشنهاد به تصویب یونسکو برسد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مثبت ایران در سال‌های اخیر برای معرفی میراث مستند به برنامه حافظه جهانی، خواستار تشکیل یک کمیته زیرمنطقه‌ای از منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه حافظه جهانی یونسکو برای چهار کشور ایران، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان و با محوریت ایران در تهران شد.

رئیس کتابخانه ملی همچنین با اشاره به «خطراتی که از جانب آمریکا و اروپا، میراث مستند کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین را تهدید می‌کند» خواستار توجه بیشتر یونسکو به میراث مستند این کشورها و ملزم شدن کشورهای آمریکایی و اروپایی به ارائه فهرست این میراث مستند به صاحبان آنها یعنی کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتینی شد.

اسحاق صلاحی همچنین به یونسکو پیشنهاد داد محدودیت ثبت 2 اثر از هر کشور در هر دو سال یک بار در برنامه حافظه جهانی را به 4 اثر کاهش دهد.

در این برنامه همچنین تاریا ویرتانن رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران در سخنانی با تقدیر از تلاش‌های ایران برای برگزاری سمینار زیرمنطقه‌ای برنامه حافظه جهانی یونسکو، همچنین ارائه خدمات به مراجعان کتابخانه ملی ایران را به صورت 24 ساعته شایسته تقدیر عنوان کرد.

وی گفت: چیزی که کتابخانه‌های ملی و آرشیوهای ملی را متمایز می‌کند، دانشی است که در دلِ خودشان دارند تا از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. ما تا زمانی که از گذشته خودمان بی‌خبر باشیم، قطعاً از آینده خودمان هم بی‌اطلاع خواهیم بود.

ویرتانن بهره‌گیری از دانش موجود در کتابخانه‌های ملی در کشورهای مختلف را برای دستیابی به صلح جهانی مثمر ثمر خواند.

سمینار زیرمنطقه‌ای برنامه حافظه جهانی یونسکو از طرف کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و به مناسبت 20 امین سال تأسیس برنامه حافظه جهانی یونسکو، طی روزهای یکشنبه 30 مهر و دوشنبه 1 آبان در دفتر یونسکو در تهران برگزار شد.