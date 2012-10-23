اولین دوره مسابقات رباتیک منطقه ای در سقز برگزار شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات رباتیک که به صورت منطقه ای در این دانشگاه برگزار شد با هدف شکوفایی استعدادها، ایجاد خلاقیت و نوآوری و رقابت و تلاش در راستای ارتقا سطح دانش رباتیک برگزار شد.

بابک پاساری افزود: اینگونه مسابقات می تواند جلب نظر مسئولان و مدیران را به منظور حمایت از تجاری سازی و صنعتی سازی دانش رباتیک در صنایع مختلف به دنبال داشت باشد.

وی گفت: این دوره از مسابقات در دو لیگ مسیریاب و شبیه ساز و با حضور شش تیم مسیریاب و هفت تیم شبیه ساز از دانشگاه ها و دبیرستان های مختلف برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز بیان کرد: در پایان رقابت های تنگاتنگ این دوره از مسابقات تیم های سایروس C مقام اول، الماس غرب مقام دوم و سایروس B مقام سوم در لیگ مسیر یاب را کسب کردند.

پاساری یادآور شد: در لیگ شبیه ساز نیز علوم و فنون مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و روزبه زنجان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.