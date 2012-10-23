به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ پیش از ظهر سه شنبه در دفتر امام جمعه این شهرستان و با حضو اعضای شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

برنامه ریزی مراسم عید غدیر، روزعرفه و مراسم ایام محرم در شهرستان هشتگرد و شهرهای تابعه آن از جمله مهمترین مصوبات این جلسه بود.

ساماندهی گروه های تعزیه با صدور مجوز

هماهنگی برای ساماندهی گروه های تعزیه و صدور مجوز این گروه ها یکی از اقدامات جدید بود که در پنجمین کارگروه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ مطرح شد.

مقرر است مجوز اجرای گروه های تعزیه در این شهرستان از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شود.