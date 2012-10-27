سرایی که صدای تنهایی آن بلند شده است/ زندگی 79 هزار سالمند در قم

به گزارش خبرنگار مهر، عصایش را به زمین می‌زند و قدم بر می‌دارد. روی موزاییک پنجم از ردیف دوازدهم می‌ایستد. حساب تعداد موزاییک‌های سنگ فرش شده در حیاط را دارد، چه می‌شود کرد بیکاری است و نبود هیچ دل مشغولی دیگری.



از وقتی شماره چشمانش بالاتر رفته حوصله کتاب خواندن را هم ندارد و تنها به ورق زدن روزنامه‌هایی که بعضی صبح‌ها به دستش می‌رسد قناعت می‌کند، حتی اخبار تلویزیون را هم دیگر نگاه نمی‌کند. در دنیا هر خبری می‌خواهد باشد، باشد؛ اینجا که خبری نیست. اینجا انگار زمان متوقف شده است. انگار ساعت از روزی که وارد این سرا شد، ایستاد و عقربه‌هایش خشک شدند.



سرهنگ و عباسی کانال‌های تلویزیون را به دنبال شبکه‌ای که یوسف پیامبر(ص) را پخش می‌کند، بالا و پایین می‌کنند. حوصله ندارد به آنها بگوید سریال محبوبشان را که تا پاسی از شب گذشته دنبال می‌کنند و روز بعد تکرارش را می‌بینند، یک ساعت دیگر پخش می‌شود. سرهنگ کنترل را در دست دارد و مدام می‌گوید «من یادم هست این شبکه بود» و عباسی سرسختانه مخالفت می‌کند.

با خودش می‌گوید «اینها چقد حوصله دارند». روی تختش دراز می‌کشد، سر زانویش ذق ذق می‌کند. پرستار گفته بود که نباید خیلی پیاده روی کند اما تنها دلخوشی‌اش راه رفتن روی سنگ‌فرش‌های حیاط است.



جوان‌تر که بود دوچرخه سواری می‌کرد، چربی و قند خون پایین را هم مدیون آن رکاب زدن‌ها می‌داند. می‌خواهد بگوید «جوانی کجایی که...» جمله‌اش را فرو می‌خورد، انگار یادآوری خاطرات گذشته هم سخت است، انگار از یادآوری خاطراتی که داشت خوشحال نمی‌شود، خسته می‌شود. آخر زندگی با خاطرات تلخ و شیرین گذشته هم اندازه دارد.



آخرین باری که بچه‌ها آمده بودند عید بود، آمدنشان دیگر عید به عید شده است، آن هم به قول خودشان تلگرافی. دیر می‌آیند و زود می‌روند، امسال هم که دو برادر با هم قهر بودند، یکی‌شان آمد و رفت و بعد آن یکی آمد و تبریکی گفت و ساعتی در محوطه پرسه زد و سیگاری آتش زد و رفت.



دنیا هر چه بزرگ‌تر می‌شود، آدم‌ها تنهاتر می‌شوند، انگار کم کم به جایی می‌رسند که حوصله خودشان را هم ندارند چه برسد سر و کله زدن با دیگران و مخصوصا با بزرگ‌ترها. یاد جمله پدر خودش می‌افتد که وقتی بی‌اعتنایی جوان‌ها را به مسن ترها می‌دید، می‌گفت: در خانه‌ای که بزرگی کوچک شود، کوچک هرگز بزرگ نمی‌شود.



سرهنگ و عباسی همچنان سر و صدا می‌کنند، آنقدر که همسایگان تخت‌های کناری هم اعتراض می‌کنند که چه خبر است، «مگر این سریال را دیشب نگاه نکردید؟» اما چه می‌شود کرد، بالاخره در زندگی باید هدفی را دنبال بکنی. نمی‌شود شب بخوابی به امید روز و روز را بگذرانی در انتظار شب، و وقتی نمی‌دانی کجای قصه زندگی‌ات ایستادی و اصلا اینجا در این ساختمان چند طبقه که وسعتش برای تو به اندازه یک تخت است، چه می‌کنی، ناچار خودت را با هر چه می‌توانی سرگرم می‌کنی که فقط روز و شب را از سر بگذرانی. سرهنگ و عباسی هم حتما بی‌هدف شده‌اند که این طور سر و کله می‌زنند.



4 سال و چند روز است که اینجاست و از آن موقع این دو نفر اینجا هستند، یکی از درد تنهایی مهمان اینجا شده و یکی دیگر از ناسازگاری و بی‌وفایی فرزند. می‌گوید: «کجا اشتباه کردیم که این همه تنهایی نصیبمان شد.»

روی تخت غلت می‌زند. تنهایی حوصله‌اش را سر آورده و حالا اشتهایش را هم نشانه گرفته است. دستش را زیر سر می‌گذارد و می‌خواهد قدری چشمانش را ببندد که موسیقی تیتراژ آغازین یوسف پیامبر شروع می‌شود.



سرهنگ و عباسی رو به روی تلویزیون خوابشان برده است... دوست داشتند یک بار دیگر این قسمت از سریال را نگاه کنند. همان قسمتی که کلبه احزان یعقوب، گلستان می‌شود.







زندگی حدود 79 هزار سالمند در قم



مصطفی علیزاده معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرشماری سال 90 اظهار کرد: در این سرشماری 27 هزار و 467 نفر زن و 27 هزار و 659 نفر مرد بالای 65 سال سن شناسایی شده‌اند.



وی به آمار سالمندان سنین 60 تا 64 سال در استان اشاره کرد و ادامه داد: 12 هزار و 524 نفر زن و 11 هزار و 150 مرد در سنین ذکر شده در استان شناسایی شده‌اند.



به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان، در قم 102 زن و 69 مرد 100 سال به بالا زندگی می‌کنند.



سازمان بهزیستی افراد 60 سال به بالا را ملاک سالمندی قرار داده است و برای افراد پرونده تشکیل می‌دهد تا از خدمات مورد نیاز بهره مند شوند.



علیزاده اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده در بهزیستی استان متعلق به 700 نفر است که این تعداد شامل افراد سالمند و همچنین سالمندانی است که از مشکلات جسمی و حرکتی نیز رنج می‌برند.



وی با اشاره به فعالیت دو مرکز شبانه روزی برای نگهداری از سالمندان در قم عنوان داشت: مرکز شبانه روزی بقیه‌الله که ظرفیت پذیرش 130 نفر را دارد، در حال حاضر پذیرای 70 زن و 60 مرد است.



مرکز فاطمیه نیز ظرفیت حضور 60 نفر را دارد که این تعداد را 20 مرد و 40 زن تشکیل می‌دهند.



معاون توانبخشی سازمان بهزیستی قم یادآور شد: دو تیم ویزیت در منزل نیز برای ارائه خدمات به منازل این افراد مراجعه می‌کنند تا از حضور سالمندانی که توانایی لازم را ندارند به این مراکز، جلوگیری شود.



63 پرستار، پزشک، فیزیوتراپ و روانشناس در این دو تیم فعالیت می کنند که کنترل آزمایش‌ها، مصرف درست و به موقع داروهای سالمندان را بر عهده دارند.



علیزاده با بیان اینکه 128 فرد مجهول الهویه در تمام گروه‌های تحت حمایت سازمان بهزیستی در قم شناسایی شده‌اند، گفت: از این تعداد 70 نفر سالمند هستند که برخی از این افراد یا خانواده ندارند و یا خانواده آنها قادر به نگهداری از سالمند خود نیستند.

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کبری فتحی