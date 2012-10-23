خرابی CNG ها حمل و نقل گرگان را فلج کرد/ رفع مشکلات تا دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، خرابی نازلهای جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی در گرگان، سبب نارضایتی فعالان حوزه حمل و نقل در مرکز استان گلستان شده است.

خرابی جایگاههای سوخت گاز طبیعی سبب شده تا صف های سوختگیری بسیار طولانی شود و این امر علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای رانندگان سبب کمبود ناوگان حمل و نقل در شهر و نارضایتی مردم نیز شده است.

جلالی راننده تاکسی در گرگان که در جایگاه سوخت جرجان در صف گاز بود، در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در ساعاتی که باید به امر تردد مسافر بپردازیم و یا استراحت کنیم مجبوریم دو تا سه ساعت در صف های طولانی گاز باشیم.

وی اظهار داشت: جایگاه های سوخت گاز گرگان با خرابی نازلها مواجه بوده و این امر سبب معطلی رانندگان بجای خدمات رسانی به شهروندان می شود.

راننده دیگری با بیان اینکه کسی پاسخگوی مشکلات رانندگان نیست گفت: جایگاههای سوخت گرگان یک روز کار می کند و روزی دیگر خراب است و این مشکل همواره ادامه دارد.

محسنی بیان داشت: برای خرید تاکسی باید قسط پرداخت کنیم و با وضع کنونی و صرف وقت در صف های طولانی سی ان جی تامین هزینه ها برایمان مشکل شده است.

در عین حال شهردار گرگان با بیان اینکه وضعیت جایگاه های سی ان جی گرگان در حال حاضر در بدترین وضع در استان است، از برنامه ریزی برای رفع مشکلات تا یکی دو ماه آینده خبر داد.

ابراهیم کریمی در پیگیری خبرنگار مهر افزود: وظیفه شهرداری ساخت جایگاه نیست، بلکه تامین زمین است تا دولت جایگاه سوخت بسازد و تحویل دهد.

وی اظهار داشت: برای رفع مشکلات جایگاه های سوخت گرگان برای جایگاه جرجان و استرآباد دستگاههای نو خریداری شد و همچنین شورای شهر مصوب کرد 15 میلیارد ریال برای تجهیز و تامین امکانات و رفع مشکلات جایگاههای سی ان جی منطقه هزینه شود.

شهردار گرگان گفت: دو جایگاه موجود سی ان جی در شهر با توجه به خرابی و وضعیت آن پاسخگوی نیازهای مردم نیست و انشاء الله طبق برنامه ریزی وضعیت این جایگاه تا یک دوماه آینده به وضع مطلوب خواهد رسید.

وی در عین حال یادآور شد: جایگاههای سوخت باید حداکثر با 65 درصد ظرفیت کار کنند و امکان اینکه با 100 درصد ظرفیت کار کنند ممکن نیست و کمپرسور آن خاموش می شود.