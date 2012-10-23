مردم بصیرت خود را در سفر اخیر مقام معظم رهبری نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین صیادی پیش از ظهر سه شنبه در همایش بصیرت افزایی مردمی که در شهرستان طالقان برگزار شد افزود: جوانان باید بدانند که دشمنی دشمنان نظام مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه این دشمنی از آغاز جرقه های انقلاب اسلامی در سال 42 تاکنون شروع شده است.

وی گفت: پایبندی به انقلاب و اعتقادات را باید به عنوان مهمترین ارزش دانست چراکه ارزشی بالاتر از اعتقاد در این دنیای فانی وجود ندارد .

صیادی اظهار داشت: در زمانی که دشمن به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی است تنها راه موفقیت و پیروزی، پشتیبانی همه جانبه از ولایت فقیه خواهد بود.

حجت الاسلام رزاقی امام جمعه موقت طالقان نیز در این همایش با اشاره به موفقیت جوامع از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه گفت: بصیرت رهبر در کنار بصیرت مردم موفقیت هر جامعه ای را در پی خواهد داشت.

وی گفت: با لطف خداوند یکتا در ایران اسلامی هر دو بصیرت در بالاترین سطح خود قرار دارد.

رزاقی افزود: بر اساس گفته بزرگان، اساس تاریخ هیچگاه از بین نمی رود بلکه انسانها در طول تاریخ تغییر می کنند.

وی گفت: با مروری بر تاریخ خواهیم دید که دشمنان زمان پیامبر اسلام(ص) امروز در غرب و آمریکا ظاهر شده اند.

امام جمعه موقت طالقان جریان شناسی را به عنوان عامل برتری مسلمانان در طول تاریخ دانست و گفت: رهبران مسلمان در برهه های مختلف زمانی با شناساندن جریان های مختلف به مردم توانستند موجبات پیروزی را فراهم کنند.

این مسئول ادامه داد : در فتنه 88 نیز جریان شناسی به موقع مقام معظم رهبری و پشتیبانی بی چون و چرا ملت ایران از ایشان توانست یکبار دیگر فتنه دشمنان را بر خودشان بازگرداند.

امام جمعه موقت طالقان از آحاد ملت بویژه جوانان خواست تا با تشخیص درست و صحیح اهداف دشمنان و پیروی از ولایت فقیه، توطئه دشمنان اسلام را خنثی کنند.

در این همایش که به همت سپاه پاسداران ناحیه طالقان برگزار شد حضور پرشور جوانان در همایش بصیرت افزایی چشمگیر بود.