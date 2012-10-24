به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم برای حضور در جشنواره سی‌ویکم فیلم فجر در حال انجام است و طی روزهای آینده آهنگساز کار نیز مشخص خواهد شد.

"برلین 7-" دومین ساخته سینمایی رامتین لوافی‌پور فیلمی ضدجنگ است که زندگی چند مهاجر از کشورهای مختلف را روایت می‌کند؛ آدم‌هایی که زندگی تازه‌ای را در برلین جستجو می‌کنند.

در این فیلم که محصول مشترک آلمان و ایران است، بازیگرانی از کشورهای آمریکا، آلمان، مصر و عراق به همراه مصطفی زمانی و مسعود رایگان از ایران حضور دارند.

پیش‌بینی می‌شود "برلین 7-" به تهیه‌کنندگی سیامک پورشریف و موسسه رسانه‌های تصویری از آثار مطرح این دوره جشنواره فیلم فجر باشد.

لوافی‌پور پیش از این فیلم "آرام‌ باش و تا هفت بشمار" را ساخته بود که حضور بین‌المللی موفقی داشت و جوایز متعددی را از جشنواره‌های رتردام، شانگهای ، دبی، رم و... دریافت کرد اما فرصت اکران در ایران را به‌دست نیاورده‌است.