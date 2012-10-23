اوقات فراغت مخصوص فصل تابستان نیست/لزوم تغییر نگرش مردم

به گزارش خبرنگارمهر، جلیل معماریانی دوشنبه شب در مراسم افتتاحیه نمایشگاهرنگین کمان لحظه ها که در محل نمایشگاه بین المللی شهر مشهد برگزارشد گفت: این برنامه حاصل مطالعات گوناگون و تحقیقات نسبتا جامعی درباره برنامه ریزی مدون و حساب شده اوقات فراغت جوانان است.

وی اظهار داشت: برای بر گزاری این نمایشگاه در اولین گام، چندین نشست تخصصی با اساتید مطرح و برجسته در دستگاه های مختلف داشتیم و پس از دریافت نظرات مختلف در نهایت به جمع بندی رسیدیم.

وی افزود: در این جمع بندی تصمیم بر این شد که همه مسئولان استان در راستای تغییر نگرش مردم به اوقات فراغت گام بردارند.

وی با بیان این نکته که متاسفانه تب کنکور و معدل بالا در خانواده ها فراگیرشده است این عامل را یکی از دلایل کم توجهی خانواده ها به دیگر مباحثی که جوانان به آن احتیاج دارند برشمرد و افزود: انسان برای رشد احتیاج به برنامه جامعی دارد و باید برای رشد جنبه های مختلف انسان ها برنامه های متنوع و گوناگونی ارائه شود تا از رشد یک جانبه و هدر رفتن دیگر استعداد های، انسانی جلوگیری شود.

معماریانی بیان کرد: باید فرهنگ سنتی و بومی و محلی، استانی احیاء شود که خوشبختانه در این نمایشگاه به آن توجه شده است و همین مسئله یکی از نکات مثبت این نمایشگاه به حساب می آید.

وی گفت: اوقات فراغت محرک انسان است که باید برای آن برنامه ریزی درست و حساب شده ای داشت.

وی با اشاره به آشنا شدن خانواده ها با انواع حرفه ای موثر و مفید در جامعه و همچنین آشنا شدن خانواده ها با برنامه های ورزشی متعددی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد این نمایشگاه را فرصت خوبی در راستای تغییر نگرش جامعه به اوقات فراغت دانست.

وی افزود: یکی از کارهای خوب دیگری که در این نمایشگاه انجام می شود بحث استعداد سنجی است که می تواند در برنامه ریزی های که خانواده ها برای فرزندانشان دارند موثر باشد.