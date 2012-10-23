  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

آخوندی خبر داد:

اکران همزمان فیلم‌های جشنواره بین المللی رشد در جزیره ابوموسی

اکران همزمان فیلم‌های جشنواره بین المللی رشد در جزیره ابوموسی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: با ابتکار عمل فیلمهای چهل و دومین جشنواره فیلم‌ رشد،همزمان با تهران در جزیره ایرانی ابوموسی اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: همزمان با برگزاری جشنواره فیلم رشد در تهران، در ابتکاری قابل تحسین، فیلم‌های مرتبط تاریخی،علوم اجتماعی و مربوط به خلیج فارس نیز در ابوموسی اکران می‌شود.

وی تصریح کرد: در این جشنواره که استان هرمزگان به عنوان معین دراین طرح است بیش از60فیلم ازایران و کشورهای مختلف در آن شرکت دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش همچنین از تمهید مقدمات نمایش فیلم های این جشنواره در ابوموسی خبرداد و گفت: با اعزام کارشناسان اداره کل و همچنین نماینده جشنواره به این جزیره ، علاوه بر تبلیغات میدانی، مقدمات کار نیزبه خوبی فراهم شده است.

به گفته وی آیین افتتاحیه این جشنواره نیزهمزمان با تهران در جزیره ابوموسی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1726591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها