به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: همزمان با برگزاری جشنواره فیلم رشد در تهران، در ابتکاری قابل تحسین، فیلم‌های مرتبط تاریخی،علوم اجتماعی و مربوط به خلیج فارس نیز در ابوموسی اکران می‌شود.

وی تصریح کرد: در این جشنواره که استان هرمزگان به عنوان معین دراین طرح است بیش از60فیلم ازایران و کشورهای مختلف در آن شرکت دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش همچنین از تمهید مقدمات نمایش فیلم های این جشنواره در ابوموسی خبرداد و گفت: با اعزام کارشناسان اداره کل و همچنین نماینده جشنواره به این جزیره ، علاوه بر تبلیغات میدانی، مقدمات کار نیزبه خوبی فراهم شده است.

به گفته وی آیین افتتاحیه این جشنواره نیزهمزمان با تهران در جزیره ابوموسی برگزار می‌شود.