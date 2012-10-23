بیماری های مشترک در روستای فر خ آباد دهلران/ مسئولان چاره اندیشی کنند

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال گزارش بیماری یک رأس گاو با علائم عصبی، به شبکه دامپزشکی همکاران ما در شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران به منطقه اعزام و پس از معاینه دام مذکور به بیماری هاری مشکوک شدند.

وی گفت: همکاران ما بلافاصله نسبت به نمونه برداری و ارسال فوری نمونه به مؤسسه پاستور اقدام و لاشه دام را با رعایت مسائل بهداشتی دفن کردند.

پیرانی اظهار داشت: به دنبال ارسال نمونه از طرف مؤسسه مذکور بیماری گاو مورد نظر هاری تشخیص داده شد.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام افزود: هاری بیماری ویروسی دستگاه عصبی مرکزی و یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که معمولاً از طریق گزش حیوان هار اهلی یا وحشی به انسان منتقل می شود.

وی گفت: مخازن این بیماری در ایران حیوانات وحشی مانند گرگ، روباه، سگ و شغال هستند و دامپزشکی از طریق شبکه ملی مراقبت بیماری ها در سطح کشور و از طریق همکاری مردم و روستائیان، محیط زیست، وزارت بهداشت و درمان و واکسیناسیون دام های حساس نسبت به کنترل بیماری اقدام می کند.

این مسئول عنوان کرد: اساس پیشگیری و کنترل هاری بر کنترل بیماری در حیوانات استوار است که شامل کنترل بیماری در حیات وحش و کنترل جمعیت سگ های بدون صاحب و کنترل بیماری در سگ های صاحبدار است.

پیرانی افزود: با توجه به اهمیت بیماری هاری اکیپ های دامپزشکی نسبت به واکسیناسیون سگ های گله صاحبدار و قلاده گذاری آنها و صدور شناسنامه برای آنان اقدام کرد و هماهنگی لازم برای معدوم نمودن سگ های ولگرد با ارگان های ذیربط انجام شده که در روزهای آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی گفت: در این راستا توصیه های لازم به اهالی روستا در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای کردن دام خود اطلاع رسانی شده است.

روستای فرخ آباد در سال 72 براساس برنامه دولت ایجاد شد و مردم در این مکان اسکان یافتند.

روستایی با 125 خانوار که 800 نفر جمعیت دارد که مردمان آن دارای مذهب تشیع هستند روستایی که اگر جابجا نشود شاهد فاجعه انسانی در آن خواهیم بود زیرا از نظر بهداشت در مرز هشدار است و بیماری های فراوان آنها را تهدید می کند .

حسن آبشخور رئیس شواری روستای فرخ آباد چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر وجود بیماریهای پوستی، بیماری مشترک انسان و دام و سقط جنین را از عمده ترین مشکلات روستا دانست.

تاکنون هم تلفات انسانی ناشی از تلاقی زندگی انسان و دام داشته ایم این در حالی است که اقداماتی از سوی مسئولان شهرستان و حتی استان برای جابجایی این روستا صورت گرفته است که هنوز منجر به جابجایی این روستا نشده است.