به گزارش خبرنگار مهر، این موضوع را محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد صبح امروز سه شنبه 2 آبان و در جریان نشست خبری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها و در پاسخ به پرسش مهر اعلام کرد.
محمدزاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در مورد تحت شعاع قرار گرفتن فعالیتهای بخش بینالملل این نمایشگاه به دلیل مشخص نبودن مدیرکل رسانههای خارجی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: اداره کل رسانههای خارجی فعالتر از گذشته است و در حال حاضر توسط دو معاون اداره میشود که بنده یکی از معاونان یعنی آقای حقیقت را به عنوان سرپرست این ادارهکل منصوب کردهام.
وی ابراز امیدواری کرد که کمیت وکیفیت برنامههای بخش بینالملل نمایشگاه امسال نسبت به سال قبل ارتقای چشمگیری داشته باشد.
پس از کنارهگیری محمدجواد آقاجری از سمت مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اوایل مهرماه امسال، محمدجعفر محمدزاده شخصاً این مسئولیت را بر عهده گرفته بود.
مشروح نشست خبری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها متعاقباً ارسال میشود.
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