همکاری با کارشناسان خارجی در مرمت ارگ

افشین ابراهیمی به خبرنگار مهر گفت: پس از بازدید کارشناسان کمیته میراث جهانی یونسکو، مقرر شد، اقدام فوری برای تخریب پمپ بنزینی که روی گسل بم شکل گرفته بود، اتخاذ شود که در ادامه آن، ایستگاه پمپ بنزین به طور کامل تخریب شد.

همکاری های بین المللی پایگاه تاریخی ارگ بم با کشورهای مختلف به خصوص پس از زلزله بم بیشتر شد که یکی از آنها همکاری با کارشناسان ایتالیایی در مرمت و بهسازی لرزه ای برج یک ارگ بم بود که به اتمام رسید و تفاهمنامه برای ادامه کار در بخش دیگری از ارگ بم امضا شد.

وی افزود: همکاری کارشناسان آلمانی در مرمت و بهسازی لرزه ای خانه سیستانی ارگ بم نیز در جریان است و توانسته ایم با همکاری کارشناسان فرانسوی، آزمایشگاه مواد و مصالح و دوره های آموزشی برای همکاران پایگاه را بعد از زلزله برپا کنیم.

ابراهیمی ادامه داد: کارشناسان ژاپنی نیز برای تجهیز کارگاه حفاظت و مرمت، لوازم مورد نیاز مانند داربست و ... را به پایگاه تاریخی ارگ بم اهدا کردند.

وی همچنین گفت: پمپ بنزینی که در حریم درجه یک ارگ تاریخی بم ساخته شده و این ارگ جهانی را دچار چالش کرده بود، اکنون به صورت کامل تخریب شده است.