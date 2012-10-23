54 واحد صنفی متخلف در ریگان پلمب شدند

پرویز جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح نظارتی ویژه در سطح شهرستان ریگان خبر داد و افزود: در این طرح از تک تک واحدهای صنفی مرکز شهرستان ریگان بازرسی به عمل خواهد آمد و با واحدهایی متخلف بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

وی افزود: طی شش ماه سال جاری بیش از 80 واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند و تعداد 54 واحد صنفی متخلف نیز پلمب شدند.

جلالی تصریح کرد: نداشتن پروانه کسب، گرانفروشی و عدم درج قیمت از جمله تخلفات این واحد بوده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت ریگان از تمامی واحدهای صنفی شهرستان خواست که مطابق قوانین نظام صنفی به کسب بپردازند و گفت: درج قیمت بر روی تمامی اجناس ضروری است.

وی افزود: برچسب نمونه قیمت در مجمع امور صنفی موجود بوده و اصناف می توانند با مراجعه به مجمع امور صنفی و بازرگانی شهرستان ریگان برای تهیه برچسب اقدام کنند.

جلالی با بیان اینکه مغازه داران می توانند با مراجعه به بازرگانی شهرستان ریگان نرخ نامه ها بروز شده را تهیه کنند، افزود: تمامی واحدهای صنفی موظفند نسبت به تهیه و نصب نرخ نامه در محل کسب اقدام کنند.

وی گفت: مردم از خرید اجناس بدون قیمت و گران خودداری کرده و مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند تا با متخلفان برابر قانون برخورد شود.

