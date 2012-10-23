به گزارش خبرنگار مهر، در پی استعفای دسته جمعی برخی از عوامل تولید فیلم سینمایی "لاله"، شفیع آقا محمدیان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، اسدالله نیک نژاد کارگردان این پروژه سینمایی و جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی درباره این استعفا جلسه گذاشتند و قرار است آینده ساخت این فیلم سینمایی در محل این سازمان یک جلسه فوری گذاشتند.

در این جلسه کم و کیف حضور عوامل جدید به جای سینماگران مستعفی و جایگزینی پروانه پرتو به عنوان تهیه کننده، معرفی عوامل جدید و اعلام نهایی تاریخ آغاز پروژه از جمله بحث های این نشست سه نفره بین مدیران سینما و اسدالله نیک نژاد کارگردان این اثر سینمایی است.

لازم به ذکر است توافق برای تولید فیلم "لاله" آخرین خبر از پروژه بود تا اینکه مطلع شدیم علیرضا سبط‌ احمدی تهیه‌کننده این فیلم از ادامه همکاری با این پروژه پرحاشیه استعفا داده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که عوامل دیگری چون محمدرضا نجفی در مقام مدیرتولید، ایرج رامین‌فر به‌عنوان طراح صحنه و علی عابدینی در مقام طراح لباس هم از همراهی با این پروژه انصراف داده‌اند.