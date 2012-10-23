ابعاد مختلف واقعه غدیر با اجرای برنامه هایی برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی عید غدیر، غدیر را واقعه ای بسیار مهم در تاریخ اسلام و جهان بشریت دانست.

وی اظهار داشت: باید در ایام عید سعید غدیرخم با برگزاری برنامه های مطلوب و در سطح کیفی بالا، ابعاد مختلف واقعه غدیر و پیام این روز بزرگ را برای مردم به درستی تبیین کرد.

وی با بیان اینکه مردم از اشتیاق بسیار زیادی برای برگزاری اعیاد مذهبی برخوردار هستند، عنوان کرد: باید فضایی شاد و معنوی در همدان ایجاد شود و ادارات مختلف در کنار مردم برنامه های متنوعی را در این ایام برگزار کنند.

وی ادامه داد: برای برگزاری مطلوب برنامه کمیته های مختلفی تشکیل شده است.

بهرام نیا با تاکید بر اینکه ادارات باید در ایام عید غدیر تمام توان خود را در ایجاد فضایی مناسب در شهر به کار بگیرند، بیان داشت: مردم ایران عاشق ولایت و امیرالمومنین حضرت علی (ع) هستند و بنابراین باید همه ظرفیتها برای گرامیداشت عید سعید غدیر به کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: برگزاری جشن عید غدیر نباید تحت الشعاع مسائل مالی قرار گیرد و این جشن بزرگ باید به نحو احسن برگزار شود.

بهرام نیا گفت: تهیه و توزیع اقلام فرهنگی، چاپ و توزیع متن خطبه های غدیر، مسابقه کتابخوانی، راه اندازی ایستگاه صلواتی و برگزاری جشن غدیر از جمله برنامه های این عید سعید در استان همدان است.