شناسایی نخبگان حوزوی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور ظهر سه شنبه در حاشیه نمایشگاه منطقه ای نوآوری و شکوفایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از وظایف بنیاد ملی نخبگان، حمایت از نوآوران و مخترعان، شناسایی اختراعات و نوآوری آنها است.

وی افزود: در گذشته این جشنواره ها استانی بوده که اکنون به واسطه تعدد استانها، منطقه ای شده که تاکنون در 5 منطقه کشور برگزار و سه منطقه دیگر تا پایان امسال برگزار می شود.

سهراب پور با اشاره به برگزاری جشنواره ملی نوآوریها و فناوری دهه فجر امسال در تهران تصریح کرد: بنیاد عملا فعالیت خود را از سال 85 آغاز کرده است.

وی بیان داشت: نخبگان تحت پوشش این بنیاد در گروههای مختلف شامل رتبه های اول کنکور سراسری، دارندگان مدالهای المپیاد دانشجویی، دانش آموختگان برتر دانشگاهها، ارائه دهندگان مقالات علمی معتبر، مخترعان، نخبگان هنری، اساتید برجسته دانشگاهها هستند.

سهراب پور با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل نخبگان هنری هفته آینده در تالار وحدت تهران گفت: در این مراسم نخبگان هنری کشور تجلیل می شوند.

وی با بیان اینکه شناسایی نخبگان حوزوی در برنامه بنیاد بوده است، تصریح کرد: منتظر آماده شدن آیین نامه این افراد از سوی حوزه بوده تا در این حوزه هم نخبگان را شناسایی و جشنواره هایی در این زمینه برگزار کنیم.

سهراب پور با بیان اینکه بودجه بنیاد محدود است، اظهار داشت: یک دهم بودجه این بنیاد برای حمایت از نخبگان علمی، فناوری و مخترعان هزینه می شود.

وی بیان داشت: در تولید علم وضعیت ایران بسیار خوب است و در منطقه از کشورها بالاتر هستیم. در حوزه فناوریها وضع کشور بهتر می شود و باید بیشتر در این زمینه کار شود.

سهراب پور گفت: میزان صادرات محصولات های تک ایران باید بالا برود تا در این زمینه با رقابت با کشورهای بزرگ به وضع خوبی برسیم.

