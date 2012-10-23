  1. سیاست
۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

محسنی با مهر مطرح کرد:

همکاری برخی کشورهای منطقه با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حادثه چابهار

همکاری برخی کشورهای منطقه با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حادثه چابهار

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل با گروهک های تروریستی انصار و جند الشیطان در حادثه تروریستی چابهار کاملا مشهود است.

محمد رضا محسنی ثانی که از سوی کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی به چابهار سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خواستگاه گروهک های تروریستی انصار و جند الشیطان سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل هستند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این گروهک ها مورد حمایت های لجستیک سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی قرار دارند و در راستای سیاست های این رژیم نامشروع حرکت می کنند.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در بررسی های میدانی و گزارشات مسئولان وزارت اطلاعات اشراف اطلاعاتی این وزارت خانه بر تحرکات گروهک های تروریستی کاملا مشهود بود.

وی افزود: همچنین برخی کشورهای منطقه به صورت مستقیم وغیر مستقیم در حادثه تروریستی چابهار دخالت داشته اند.

کد مطلب 1726742

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