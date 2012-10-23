خیران دامهای نذری عید قربان را در کشتارگاه ذبح کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قربان ‌زاده اظهار کرد: شهروندان و خیران دام نذری خود را به کشتارگاه‌های دام منتقل کرده و زیر نظر کارشناسان بهداشتی دامپزشکی قربانی کنند.

وی با اشاره به وجود 49 درصد عوامل بیماری ‌زا قابل انتقال از دام به انسان تصریح کرد: کشتار و ذبح دام در منازل و معابر عمومی علاوه بر گسترش آلودگی زیست محیطی سبب انتشار بیماری‌های مشترک از دام به انسان می ‌شود.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: بسیاری از بیماری ‌های قابل انتقال از دام به انسان ممکن است هنگام کشتار دام از طریق پاشیده شدن خون به صورت ذابح و یا پخش فضولات، امعاء و احشاء در محیط منزل به انسان منتقل شود.

قربان ‌زاده افزود: کنه به عنوان یکی از عوامل مهم در انتقال بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است از این رو نباید انتقال دام به منازل صورت گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به انتقال بیماری‌ های مشترک از دام به انسان به ویژه بیماری تب کریمه کنگو و تب مالت از طریق مصرف گوشت تازه، خیران باید توصیه‌ های بهداشتی دامپزشکی را جدی بگیرند و ضمن ذبح دام در کشتارگاه گوشت دام‌ های قربانی را در یخچال به مدت 24 ساعت نگهداری کرده و سپس مصرف کنند.