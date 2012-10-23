به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه شاهحسینی کارگردان سینما درباره قطع شبکههای ایرانی از ماهواره هاتبرد گفت: کار غلط غرب این است که قصد دارد حرف حق ایران به گوش مردمانی که تشنه حرف حق هستند، نرسد.
وی افزود: این تحریم رسانهای یعنی هرحرفی که ما میزنیم پراهمیت و تاثیرگذار است و قطع آن به منزله موفقیت ماست. بنابراین ایمان داشته باشید که اگر حرف باطلی میزدیم آنها علاوه بر تشویق، کمک هم میکردند یعنی طور دیگری برخورد میکردند و یا حتی اجاره شبکهها را هم از ما نمیگرفتند در حقیقت همه این مسائل عوارض گفتن حرف حق است.
شاه حسینی خاطرنشان کرد: قطع برنامههای ایرانی، زجرها، عذابها و ناراحتیهایی که به ایران وارد میکنند در حقیقت همه زیبایی حرف حق است. این عذابها از آن جنس زیبایی است که حضرت زینب (س) در روز عاشورا گفت که من جز زیبایی چیزی نمیبینم و در حقیقت ما هم فشارها و تهدیدهای غرب را همیشه زیبا میبینیم و بیشتر امیدوار میشویم که حرف ما حق بوده است.
وی یادآور شد: با این حرکت غرب یعنی حرف بیهودهای نزدهایم و ما تاثیرگذار بودهایم و هستیم.
به گزارش مهر، سازمان ارتباطات ماهوارهای بینالمللی، اینتلست از دو روز پیش و به دستور آمریکا پخش تعدادی از شبکههای ماهوارهای ایرانی را در اروپا متوقف کرده است.
"دفتر کنترل داراییهای خارجی امریکا" به این سرویسدهنده پخش بینالمللی دستور داده است پخش شبکههای ایرانی از جمله سحر، جام جم، شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران و الکوثر را متوقف کند. البته نام پرس تیوی در فهرست شبکههایی که پخش آنها متوقف شده است، دیده نمیشود.
شرکت خدمات ماهوارهای اروپا، یوتلست نیز هفته گذشته پخش تعدادی از شبکههای ایرانی را متوقف کرد. یوتلست میگوید این تصمیم از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ شد.
با این وجود، اتحادیه اروپا اعلام کرده که این تصمیم از سوی یوتلست اتخاذ شده است.
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