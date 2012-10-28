توجه به خبرگزاریها ضروری است/ عملکرد مطلوب خبرگزاری مهر

حجت الاسلام محمد رضایی در بازدید از دفترجدید خبرگزاری مهر، اظهارداشت: هم اکنون دنیا به سمتی می رود که افراد به جای گذراندن وقت خود با تلویزیون ترجیح میدهند با استفاده از فضای سایبر از اطلاعات روز دنیا آگاه شوند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمنان جمهوری اسلامی با قطع شبکه های ماهواره ای ایران، قصد دارند ارتباط جهان را با کشور ما قطع کنند، با توجه به خبرگزاری ها می توان فرهنگسازی مناسب را انجام داد.

خبرگزاری مهر عملکرد مطلوبی دارد

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس اضافه کرد: عملکرد خبرگزاریهای کشور در سالهای اخیر مناسب بوده اما در این میان خبرگزاری مهر به لحاظ محتوا و صداقت در انتشار اخبار دارای جایگاه ویژه ای است.

حجت الاسلام رضایی تاکید کرد: رسانه ها و مطبوعات اگر در اخبار منتشر شده خود از نظرات کارشناسان استفاده کنند به طور حتم به لحاظ کمی و کیفی عملکرد مطلوبتری خواهند داشت.

مشاغل بر اساس شایستگی به افراد داده شود

وی همچنین عنوان کرد: برای رشد ایران اسلامی لازم است مشاغل و پست های سازمانی بر اساس شایستگی به افراد داده شود تا بدین وسیله در هر زمینه موفقیت بیشتری کسب شود.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس یادآورشد: در صورتیکه چنین روندی در کشور گسترش پیدا کند افراد توانمند از کسب شغل مناسب مطمئن می شوند و دیگر شاهد فرار مغزها از کشور نخواهیم بود.

عکس: محسن تورع