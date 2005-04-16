حكومت مردمسالار ديني دچار تكبر نمي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"، وي عصر شنبه در جمع دانشجويان دانشگاه بوعلي سيناي همدان افزود: در جامعه انسداد يافته اي كه حاكمان انتقاد گريز هستند آزادگان و نهادهاي مدني سنتي مدرني كه حاضرند در دفاع از آزادي، هزينه بپردازند بايد وارد ميدان شوند.

نامزد انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري گفت: اگر در جامعه اي فساد پيدا شد كانونهاي فساد و قدرت در بستر آلوده به فقر به هم گره خورده و قدرت را بين يكديگر توزيع مي كنند.

توكلي ادامه داد: اگر مناسبات فرهنگي سياسي در جامعه درست نباشد خطر كبرورزي و توهم اصالت قدرت حاكمان را تهديد مي كند. تاريخ نشان داده است عموما قدرتها دچار تكبر بوده اند اما غير از آن نشان داده است كه هيچ حكومت متوهمي كه فكر كرده است اصالت دارد، باقي نمانده و قدرت دست به دست شده است.

وي تصريح كرد: امروز نيز خداوند همچنان در كمين گاه ظالمان متكبر است.

توكلي افزود: اگر خودآگاهي در حاكمان ديني و مردمان جامعه وجود داشته باشد قدرت به نفع مردم خواهد بود و مناسبات صحيحي بر جامعه حاكم مي شود.

وي افزود: افتخار مي كنم ايراني مسلمان هستم و در ميان مردمي زندگي مي كنم كه آزادي را پاس داشته و با حضور در انتخابات و تشديد دولت مردم سالار ديني و با نظارت بر چنين دولتي خطر كبرورزي و طغيان حكومت را كاهش مي دهد و نظام مقدس جمهوري اسلامي از راي مردم حمايت مي كند و اين راي مردم است كه سرنوشت كشور را تعيين مي كند.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اين نشست به پرسشهاي دانشجويان پاسخ گفت.

توكلي اظهار داشت: نامزدهاي انتخاباتي اصولگرا در تلاشند در روزهاي نزديك به انتخابات يك نامزد نهايي و واحد را معرفي نمايند.

توكلي ادامه داد: احتمال اينكه نيروهاي دوم خردادي در نهايت به كانديداي واحد دست يابند وجود دارد كه اين امر تفاهم سياسي را در كشور گسترش مي دهد.

وي افزود: آنچه مشخص است شعور سياسي مردم ايران بسيار بالاست و اين نكته بارها به اثبات رسيده است و مسلما همين مردم در پاي صندوقهاي راي حاضر خواهند شد.

نامزد انتخاباتي اصولگرايان درباره دولتي كردن اقتصاد توسط دولت گفت: بنده جزء معترضين به اقتصاد دولتي بوده و هستم و عليه سوءاستفاده از قدرت براي كسب امتياز اعتراض مي كنم.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه چرا بيش از يك ماه است كه در جلسات مجلس شوراي اسلامي شركت نمي كند گفت: طبق قانون بنده مي توانم از مجلس مرخصي بگيرم و من هم از قانون استفاده كردم و مطمئن باشيد خيانت به راي ملت نيست چرا كه بنده قبل از اين مرخصي حتي بيش از حد عرف روزي 14 ساعت كار مي كردم كه اين را براي خود افتخار مي دانم.

از نامزده انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري درباره سياست خارجي ايران در قبال كشورهاي منطقه و نوع ارتباط با آنها سوال شد، توكلي پاسخ داد: ما سياست تنش زدايي كه سياست ديرپاي انقلاب اسلامي است، اصل خود و ارتباط با همه كشورها را در دستور كار خود قرار مي دهيم.

وي پيرامون رابطه با آمريكا افزود: استراتژي ما در نوع رابطه با كشوري كه مي خواهد ما را نابود كند و براي براندازي حكومت ايران بودجه تعيين مي كند مشخص است و تا وقتي كه اين موارد ادامه پيدا كند جاي هيچ مذاكره اي وجود ندارد.

احمد توكلي در ادامه بازديد خود از دانشگاه بوعلي سيناي همدان و حضور در جمع دانشجويان با رئيس دانشگاه، اعضاي هيات علمي و دانشجويان نمونه وبسيجي اين دانشگاه نيز ديدار كرد و به گفتگو با آنها پرداخت. توكلي در اين ديدارها درباره مسائل مختلف از جمله نگرشهاي سياسي جوانان و دانشجويان و مشكلات آنان بحث و تبادل نظر كرد و وي در اين نشستها بر لزوم عمق و جهت دهي به فعاليتهاي سياسي دانشجويان و جوانان در جهت تحقق مردمسالاي ديني تاكيد كرد.