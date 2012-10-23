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۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۵

رشید:

نمایشگاه اوقات فراغت مشهد فرصت مناسبی برای شناسایی آسیب های اجتماعی است

نمایشگاه اوقات فراغت مشهد فرصت مناسبی برای شناسایی آسیب های اجتماعی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی گفت: نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی استان فرصت مناسبی برای شناسایی آسیب های اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: با برگزاری چنین نمایشگاه هایی می توان به بررسی نقاط ضعف و قوت موجود در این حوزه پرداخت و از آن برای رفع مسائل اجتماعی بهره برد.

وی تصریح کرد: باید این موضوع که اوقات فراغت، زمان بیکاری فرد نیست بلکه بهره مندی از فرصت ها به بهترین شکل ممکن می باشد، در میان جامعه فرهنگ سازی شود.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی تلاش دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه را ارزشمند دانست و افزود: مشاهدات، نشان دهنده ارائه فعالیت های ابتکاری با کمترین هزینه در بزرگترین نمایشگاه تخصصی اوقات فراغت کشور در مشهد است.

گفتنی است: نمایشگاه اوقات فراغت از اول تا پنج آبان ماه جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است.

کد مطلب 1726807

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