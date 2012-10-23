نمایش عملکرد پسماند زباله مازندران در نمایشگاه جامع مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدالله مهدوی اظهار داشت: این موسسه از سوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با هدف مشارکت متمرکز، به عنوان معین شهرداریهای استان برای حضور در این نمایشگاه انتخاب شد.

وی گفت: موسسه بازیافت و مدیریت موادزائد جامد استان در راستای ایفای وظایف محوله به عنوان متولی امر پسماند استان در این نمایشگاه حضور خواهد یافت.

مهدوی با اشاره به اینکه هم اکنون این موسسه در 9 شهر استان برای بازیافت زباله اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته برای پسماند زباله شهرهای قائم شهر، تنکابن، بهشهر، بابل، بابلسر، نور، آمل، نوشهر و ساری، در این نمایشگاه به معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی زمان برگزاری نمایشگاه را 20 تا 23 آبان ماه اعلام و تصریح کرد: با عنایت به اینکه عملکرد مدیریت شهری شهرداری ها در حوزه پسماند و مدیریت زباله در شهر و روستاها، همه ساله در این نمایشگاه از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بررسی می شود، لذا شهرداران برای بررسی عملکرد خود و مقایسه آن با سایر شهرداری ها و همچنین تبادل اطلاعات، در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

مهدوی افزود: برپایی این نمایشگاه به دلیل وجود تجهیزات موجود در آن برای شهرداری ها و استفاده از این امکانات، می تواند جهت تسریع و تسهیل در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمت رسانی شهروندان موثر باشد.