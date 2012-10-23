80 وکیل نیکوکار استان مرکزی به مدد جویان کمک می کنند

جواد معصومی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به راه اندازی مجمع وکلای نیکوکار کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکنون 80 نفر از وکلا برای همکاری با این نهاد اعلام همکاری کرده اند.



وی با ارائه گزارشی از عملکرد اداره حقوقی این نهاد گفت: اداره حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با ارائه خدمات حقوقی به مددجویان تحت حمایت این نهاد در رفع موانع و مشکلات پیش روی آنها تاحد قابل توجهی تلاش کرده است.



معصومی نژاد با اشاره به ایجاد شوراهای حل اختلاف کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد : با ایجاد این شورا های حل اختلاف به مشکلات مددجویان تحت حمایت بدون معطلی و دریافت هزینه رسیدگی می شود.



رئیس اداره حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد : با همکاری هر چه بیشتر و استفاده از پتانسیل های موجود می توان بیش از گذشته به مشکلات افراد بی بضاعت رسیدگی کرد.