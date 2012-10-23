به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات آب و فاضلاب هرمزگان برگزار شد، در مورد افزایش تبلیغات استفاده از دستگاه های تصفیه آب در سطح شهر بندرعباس گفت: با توجه به اینکه در اکثر مواقع EC یا هدایت الکتریکی آبشرب شهر بندرعباس مناسب و مطابق استاندارد ملی است، استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی باعث کاهش EC کافی آب شده که برای سلامت بدن مضر است که در نتیجه استفاده از این دستگاهها توصیه نمی شود.

به گفته خادمی همچنین فیلترهای استفاده شده در دستگاههای آب تصفیه خانگی گاه محل مناسبی برای رشد برخی باکتری ها بوده که در صورت عدم تعویض و شستشوی مداوم بدلیل تجمع نیترات و عدم حذف آن، مصرف این آب می تواند ضمن ایجاد مسمومیت های شدید (بدلیل درصد بالای نیترات) خطری برای سلامت شهروندان باشد که در این رابطه شکایت هایی نیز از سوی برخی شهروندان دریافت کرده ایم که بر خلاف تبلیغات موجود، نشان از کارایی نه چندان بالای این این دستگاهها است.

وی تصریح کرد: همچنین این دستگاهها، آب لوله کشی را به آب سبک تبدیل می کنند، اگر چه در سال های گذشته استفاده از آب سبک یک مزیت به شمار می رفت اما امروزه ثابت شده است که آب سبک زمینه ابتلاء به بیماری های قلبی –عروقی را ایجاد می کند. بنابراین تحمیل هزینه های سنگین خرید این دستگاه به اقتصاد خانواده ها توصیه نمی شود.

سلامت آب تایید می شود/ استفاده از دستگاههای تصفیه ضرورتی ندارد

مدیرعامل آبفای استان با تاکید بر اینکه؛ آبشرب شهرهای استان کاملا سالم و هیچ دلیلی برای استفاده از این دستگاهها وجود ندارد، توصیه نمود: چنانچه شهروندان مایل به خرید دستگاههای تصفیه آب هستند، باید آن را از فروشندگان دارای مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه کنند.

خادمی همچنین ضمن اطمینان خاطر به شهروندان نسبت به سلامت آبشرب شهر بندرعباس، تصریح کرد: با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده بر روی منابع تامین آبشرب این شهر که شامل؛ آب های زیرزمینی دشت شمیل و میناب و سد استقلال است، سلامت و بهداشتی بودن آبشرب این شهر مطابق با استاندارد ملی ایران (1053) بوده و هیچگونه نیازی به تصفیه مجدد از طریق دستگاههای تصفیه آب خانگی ندارد.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان برای ارتقای سلامت آبشرب تمامی شهرهای استان اقدام به احداث آزمایشگاههای دارای پرسنل متخصص و تجهیزات کنترل کیفی و تجزیه آب در سطح شهرها نموده است.

نتایج نمونه برداری ها مطابقِ استاندارد های ملی است

در ادامه نشست مطبوعاتی مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفای استان، گفت: از تمامی منابع، مخازن و شبکه های توزیع آب به صورت روزانه و مستمر نمونه برداری شده و در آزمایشگاهها مورد ارزیابی قرار می گیرند که بر اساس این نتایج، تمامی پارامتر های انجام شده از شبکه های توزیع آب شهری در استان مطابق با استاندارد های ملی است و در محدوده مجاز و قابل قبول برای شرب قرار دارد.

پریسا زارعی در خصوص جزییات کنترل کیفی آب شهر بندرعباس اظهار داشت: ماهیانه 80 آزمون میکروبی از مخازن و سطح شهر و 50 آزمون نیز در ورودی و خروجی تصفیه خانه آب بندرعباس انجام می شود که علاوه بر آن آزمون های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز در تصفیه خانه (شامل؛ کدورت PH ، EC ،قلیائیت، سختی ، کلسیم و منیزیوم ) به صورت روزانه مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین 90 مورد آزمون فیزیکی و شیمیایی فلزات سنگین به صورت فصلی از ورودی و خروجی تصفیه خانه و مخازن و سطح شهر انجام می شود که این نتایج همگی دال بر سلامت آبشرب شهر بندرعباس است.