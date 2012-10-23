فصل جدید مناسبات بین ایران و عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با اعلام آغاز فصل جدید مناسبات ایران و عراق، گفت: در دیدار با مسئولان عراقی به توافقات خوبی برای توسعه همکاری در بخش های اقتصادی، بازرگانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، اعزام نیروی کار متخصص و حضور بخش خصوصی ایران در عراق دست یافتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهایی شدن سند چگونگی اجرای تفاهمات گذشته را گامی بلند برای توسعه روزافزون مناسبات دو کشور در زمینه های مختلف دانست و افزود: با این اقدام، مناسبات ایران وعراق با سرعت بیشتری توسعه خواهد یافت.

شیخ الاسلامی با اشاره به مشترکات دو ملت ایران و عراق و اراده مقامات دو کشور برای تعمیق و گسترش روابط دو جانبه، بیان داشت: مقامات عراقی هم با توجه به تجربه ایران در زمینه های مختلف از جمله پیشرفت های قابل توجه در آموزش های فنی و حرفه ای و نحوه حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و توان بخشی معلولان، استفاده از توانمندی ها و تجارب ایران را در اینباره خواستار شدند.

وی که در صدر هیئتی در بغداد به سر می برد در دیدار با یوسف علی شکری وزیر برنامه ریزی عراق با تشریح مسئولیت های متنوع وزارتخانه متبوعش، گفت: طیف وسیعی از شرکت ها و سازمان های بزرگ در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، تجاری، پولی و مالی، همچنین مراکز آموزش فنی و حرفه ای و شمار زیادی از شرکت های تعاونی زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که می تواند زمینه ساز گسترش مناسبات دو کشور و استفاده از ظرفیت های باالفعل باشد.

وزیر برنامه ریزی عراق هم در این دیدار پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در سال های اخیر چشمگیر و تحسین برانگیز دانست و خواستار استفاده از تجربیات ایران در زمینه های مختلف از جمله برنامه ریزی شد.

همچنین شیخ الاسلامی با ابتهال کاصد زیدی وزیر امور زنان عراق دیدار و با اشاره به تجربیات ایران در زمینه های گوناگون، بر آمادگی کشورمان برای انتقال ان به عراق تاکید کرد.

وزیر امور زنان عراق هم در این دیدار با بیان اینکه زنان در جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف موجودیت خود را به اثبات رساندند، گفت: زنان ایرانی توانستند با حفظ تعهد دینی به پیشرفتهای چشمگیری دست یابند و این موفقیت مرهون حمایت رهبران ایران است.

وی با اشاره به وجود شمار زیادی از زنان و کودکان بی سرپرست و نیز هزاران معلول در عراق استفاده از تجربیات ایران را در چگونگی حمایت و توان بخشی آنان خواستار شد.

دیدار با قصی عبدالوهاب السهیل نایب رئیس مجلس عراق نیز از دیگر برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عراق بود که وی در این دیدار با اشاره به مشترکات فراوان دو ملت و اراده مقامات کشورمان برای گسترش روابط با عراق بر آمادگی کشورمان برای ارائه تجربیات در جهت توسعه عراق تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های باالقوه می تواند سرعت دستیابی به اهداف توسعه ای دو کشور را افزایش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود برخی موانع قانونی را موجب کاهش سرعت گسترش روابط دو کشور دانست و بر ضرورت برطرف کردن هر چه سریعتر موانع تاکید کرد.

نایب رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار روابط دو کشور را بسیار صمیمی و عمیق دانست و گفت: گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران از جمله اولویت های عراق است.

قصی عبدالوهاب السهیل، ادامه داد: با اراده ای که در مقامات دو کشور برای گسترش روابط دو جانبه وجود دارد هرگونه موانعی در این راه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب موافقتنامه های میان ایران و عراق در مجلس، افزود: ما برای بسترسازی گسترش روابط دو کشور آمادگی کامل داریم تا زمینه های همکاری دو کشور بیش از پیش فراهم شود.

شیخ الاسلامی در ادامه دیدارهایش با مقامات عراقی با رافع العیساوی وزیر اقتصاد عراق نیز دیدار کرد و در این دیدار با تاکید بر آمادگی کشورمان برای توسعه روابط با عراق در همه زمینه ها از جمله امور اقتصادی و تجاری، گفت: موفقیت عراق موفقیت ما است و درد و رنج مردم عراق ما را نیز رنجیده خاطر می کند و بر این اساس آماده ایم تجربیات خود را در زمینه های مختلف از جمله امور اقتصادی در اختیار کشور دوست و برادر عراق قرار دهیم.