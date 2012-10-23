بخشش و دستگیری از نیازمندان خصیصه دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان و ولایت حضرت امام محمد باقر(ع) ظهر چهارشنبه مراسم سوگواری از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در مسجد شیخ الاسلام برگزار شد.

حجت الاسلام رضا بهبودی در این مراسم اظهارداشت: امام محمد باقر(ع) چشمه علم و معرفت بود و حضرت القاب بسیاری داشت که از آن میان لقب‏ باقر یا باقر العلم‏ از همه مشهورتر است.



وی، به گسترش علم در دوران امامت این امام همام پرداخت و افزود: این امام بزرگوار در طول مدت امامت خود بزرگان و دانشمندان بسیار را تحول اسلام داد.



استاد حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه در دوارن امام محمد باقر (ع) کرسی های علم و دانش توسعه پیدا کرد، تصریح کرد: ایشان در تبیین معارف شیعی نقش عمده ای داشتند و در دانشگاه بزرگ معارف دینی که از سوی ایشان تاسیس شده بود توانستند این معارف را به شاگردان بسیاری انتقال دهند.



حجت الاسلام بهبودی عنوان کرد: امام محمد باقر (ع) آشنایی و تسلط کاملی به احکام و معارف اسلام داشت و شاگردان بسیاری در محضر ایشان تربیت شدند.



وی بیان کرد: بعد از امام محمد باقر(ع)، امام جعفر صادق (ع) این رسالت مهم را به خوبی ایفا کرد و توانستند جهان بشری را با اسلام ناب و چهره حقیقی اسلام آشنا کنند.



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه ما به عنوان حافظان و نگهبانان دین بودند با اشاره به شرایط خفقان آور پیش از امام محمد باقر (ع)، اظهار داشت: قبل از دوران این امام بزرگوار حکومت جور بنی امیه تلاش های بسیاری در راستای تحریف اسلام به کار گرفت و سعی داشت تا اسلام ناب را به صورت نادرستی به مردم ارائه دهد.



وی گفت: این در حالی است که در دوران امام محمد باقر (ع) زمینه ای فراهم شد تا ایشان با مقابله با این اقدامات نادرست بتواند از انحراف اسلام جلوگیری کند و احکام و دستورات ناب این دین را به مردم عرضه دارد.



حجت الاسلام بهبودی یادآورشد: امام محمد باقر (ع) در هفتم ذیحجه در سن پنجاه وهفت سالگی در زمان خلافت هشام بن عبدالملک از طریق زهر به شهادت رسید او را در بقیع در جوار پدربزرگوارش دفن کردند.