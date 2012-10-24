فیلمبرداری «آینه شمعدون» در فرحزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر رضا عطاران، محسن تنابنده، مصطفی زمانی، پانته آ بهرام، احمد مهران فر، مهران احمدی، فتانه ملک محمدی، مهدی دانایی مقدم و مهدی عطاران بازیگرانی هستند که در این لوکیشن ایفای نقش کرده‌اند.

با ادامه فیلم برداری در لوکیشن‌های دیگر این فیلم نیز نیوشا ضیغمی، آهو خردمند، لیلا بلوکات، مهدی فقیه، برزو ارجمند، امین ایمانی نیز مقابل دوربین خواهند رفت.

بخش هایی از فیلم برداری فیلم بهرام بهرامیان از چهارم مهرماه آغاز شده بود. این فیلم بر اساس فیلم نامه «احمد رفیع زاده» به تهیه کنندگی محمد کمالی پور ساخته می شود. داستان این فیلم درباره زن و شوهری به نام «ضیاء» و «سوری» است که قصد دارند دخترشان را به خانه بخت بفرستند. ضیاء در سیرک کار می کرده و حالا بیکار شده است. سوری قصد دارد به دخترش جهیزیه ای مفصل بدهد و دخترش را با آبرو به خانه بخت بفرستد. تلاش های خانواده برای جور کردن جهیزیه وقتی کامل می شود که اهالی محل به کمک آنها آمده و هر کدام تکه ای از وسایل زندگی مشترک را به این دو جوان می دهند.

مسعود سلامی به عنوان مدیر فیلمبرداری، مجتبی متولی به عنوان مدیر تولید، برزو نیک نژاد به عنوان دستیاراول و مدیر برنامه ریزی، سعید ملکان در مقام طراح چهره پردازی، پرویز آبنار به عنوان مدیر صدا برداری، محسن نصراللهی به عنوان طراح صحنه، شیده محمود زاده در مقام طراح لباس، ندا آصف به عنوان منشی صحنه، مرتضی اتابکی در مقام عکاس، داوود زادق آبادی به عنوان دستیار دوم کارگردان،محمد بدرلو در مقام تصویربردار پُشت صحنه، سعید حاجی زاده در مقام مدیر تدارکات برخی از عوامل این فیلم سینمایی هستند.

با وجود آغاز فیلمبرداری سه بازیگر اصلی فیلم هنوز مشخص نشده‌اند.