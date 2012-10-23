اجلاس سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سه جانبه ایران ، پاکستان و افغانستان در حوزه مواد مخدر 6 نوامبر یعنی 16 آبان ماه در تهران برگزار می شود.

بر اساس این گزارش موضوع این اجلاس سه جانبه ابتکار درباره مبارزه با مواد مخدر است . این اجلاس دو روزه خواهد بودواین ششمین اجلاس ابتکار در حوزه مواد مخدر است .

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در سال 2007 در قالب میثاق پاریس، یک رویکرد منطقه‌ای را با هدف کلی مقابله با مسئله کشت و تولید مواد مخدر افغانستان تنظیم و ارائه کرد.

ابتکار سه جانبه، نوعی همکاری منطقه‌ای است که توسط کشورهای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان و با مشارکت دفتر UNODC به‌منظور ارتقاء سطح همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر از طریق تشکیل نشست‌های مشترک در سطوح وزرا و کارشناسان ارشد برگزار می‌شود.