شهرک های صنعتی کارایی نظام اقتصادی را در جامعه افزایش می دهد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنعت بر اقتصاد داخل تاثیر بسزایی می گذارد که از طریق تاثیر مطلوب بر کارایی، تخصیص منابع و تغییرات تکنولوژی باعث ایجاد اشتغال و بهره وری می شود.

وی همچنین با بیان اینکه پیدایش فرصت های جدید با هدف توسعه محلی و منطقه ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است، اظهارداشت: شهرکهای صنعتی یکی از جنبه ها و ابزار مهم این توسعه است.

این مسئول با بیان اینکه شهرکهای صنعتی استان به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت سرمایه گذاری در اغلب رشته های صنعتی را دارد، گفت: در این شهرکها ضمن ایجاد فضای سبز کافی امکانات زیربنایی از قبیل شبکه های تامین آب، برق، مخابرات، گاز، سیستم جمع آوری فاضلاب و سایر موارد برنامه ریزی شده است.

وی در ادامه به آغاز انجام مطالعه 14 طرح امکان سنجی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان خبرداد و افزود: طرح های امکان سنجی شامل تمامی اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذار بوده و تمامی مطالعات میدانی توسط مشاور انجام می گیرد.

عباسیان امین اظهارداشت: این طرح ها شامل تولید کود مصنوعی، فرش معطر با استفاده از نانو فناوری، تولید اتانول زیستی از هسته زیتون، ضد آفت برنج فسفات دوزنگ، بسته بندی و تولید انواع طعمه های ماهیگیری، فرآوری نوین برنج (پرابویلینگ)، تولید چوب تخته فشرده از پوسته فندق، شیر ارگانیک، مونتاز آبگرمکن خورشیدی، روغن کشی از بذرچای، بستنی گیاهی، چیپس برنج، کره بادام زمینی، پودر پوست برنج بوده که از سوی مشاوران منتخب مطالعه و پس از تحویل طرح و تائید نهایی در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان بیان داشت: هدف از انجام مطالعه طرحها، امکان سنجی مقدماتی و بررسی مسائل فنی و زیرساخت های اجرایی همچنین موضوع عرضه و تقاضا با لحاظ کردن وضعیت بازار داخل و خارج کشور است.

وی یادآورشد: پارسال 20 طرح امکان سنجی که ازسوی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان انجام شد در کتابچه فهرست فرصت های سرمایه گذاری استان توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری به چاپ رسیده است.