نقش های چندگانه زن؛ از نقش اجتماعی تا اهمیت مادری

نقش زنان در جامعه



جامعه انسانی با خلاقیت ها و تعامل های زنان ومردان پیشرفت و ترقی می کند. نقش زنان در زندگی روزمره بسیار حیاتی است. نقش زنان و مردان نقش تکمیلی دو دست انسان در انجام امور زندگی است. هر دست کارهای به خصوصی را انجام می دهد و در کنار هم امور زندگی را پیش می برند. جایگاه زنان نیز چیزی شبیه آن است. برخی کارهای بشری برای مردها و زن ها یکسان است، اما هر دو در جامعه وظایف ویژه ای نیز دارند که با یکدیگر متفاوت است و این امر به دلیل اختلاف طبیعی آنان است.

امروزه زنان در زمینه های متعددی مشغول به کار هستند به آنها علاوه بر کارهای منزل، مسئولیت های دیگری را نیز برعهده دارند و جز در موارد بسیار محدود، آزاد هستند.

بنابراین مسئولیت های اجتماعی آنها گستره عظیمی را شامل می شود. امام خمینی(ره) بر این موضوع تاکید بسیار زیادی داشته اند و فرمودند: "بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند... در تربیتی که اشتغال دارند... باز سهم بزرگی در این انقلاب دارند." و "اگر زن های انسان ساز، از ملت ها گرفته شود، ملت ها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد". این دو عبارت فوق، بیانگر اهمیت نقش زنان در جامعه کنونی از دید حضرت امام است.

نقش زنان در خانواده

خانواده واحد اصلی جامعه است و زنان در حفظ کانون خانواده نقش کلیدی دارند، آنها امور منزل، نگه داری از بچه ها را انجام می دهند و در عین حال با انجام کار در خارج از خانه به اقتصاد خانواده کمک می کنند. زن می تواند شوهرش را به انجام کارهای خوب ترغیب کند و یا به سمت کارهای بد سوق دهد که نهایتا تاثیر بدی در جامعه خواهد داشت. در این زمینه، امام خمینی(ره) فرموده است: «صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد.»

بنابراین صلح و آرامش، موفقیت یا انحرافات، نارضایتی، ناپاکی و فساد خانواده و همچنین سرنوشت گروه های اجتماعی و افراد جامعه، به زنان آن جامعه وابسته است.

این عبارت از امام خمینی(ره) بیانگر این جایگاه است: «زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است.»



نقش مادری

"مادر خوب بچه خوب تربیت می کند؛ و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر، منحرف بیرون می آید". "اول مدرسه ای که بچه دارد، دامن مادر است".

مادر از بچه هایش نگهداری می کند و نقش کلیدی در تربیت آنها دارد. نگهداری و مراقبت مادر از بچه هایش بر کل زندگی بچه هایش تاثیر دارد، بنابراین، انسان‌سازی نیز در ید قدرت زنان است. کامیابی، موفقیت و دوام جامعه بستگی به این مساله دارد. اگر یک زن خوب باشد، طبیعتا کودک وی نیز خوب خواهد بود.

زنی که آگاهی و بینش خوبی از زندگی داشته باشد می تواند بچه های خوبی تربیت کند و خانواده خوب، سازنده جامعه خوب است، پس زنان در ساختن یک جامعه خوب نقش مهمی دارند و خوب و بد بودن جامعه رابطه زیادی با زنان آن جامعه دارد.

نقش زنان در تعلیم و تربیت

زنان نقش اساسی در تعلیم و تربیت جامعه دارند. امام خمینی(ره)، در این مورد می فرماید: "از دامن شما باید این مطلب شروع شود که بچه ها را تربیت کنید، یک تربیت صحیح اسلامی... اگر دید مادر آدم صحیحی است، پدر آدم صحیحی است این صحیح بار می آید... جامعه صحیح می شود". "بچه ها از مادر بهتر چیز اخذ می کنند. آنقدری که تحت تاثیر مادر هستند، تحت تاثیر پدر نیستند، تحت تاثیر معلم نیستند".

شایان توجه است که عشق و عاطفه مادری در تربیت فرزندانش در کسب آموزش واقعی و بنیادین برای زندگی آینده شان موثر است. فرزندان به اعمال و رفتار مادرشان نگاه می کنند و آشکارا اهداف و خلق و خوی وی را دنبال می کنند.

امام خمینی(ره) در این مورد فرموده است: "زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتش یک جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند ومی تواند بالعکس آن باشد".