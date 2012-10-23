به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی پهلوان در نشست با دبیران شورای فرهنگی استان های غرب کشور در ایلام افزود: فعالیت های فرهنگی نقش مهم و بسزایی در ارتقا روحیه معنوی و نشاط و شادابی مددجویان دارد و انجام این فعالیت ها باید گسترده تر شود.

وی ادامه داد: کار فرهنگی در بهزیستی با محوریت قرآن و اهل بیت سال ۸۵ با تشکیل شورای فرهنگی آغاز و هم اینک معاونت فرهنگی و اجتماعی در این سازمان با چهار اداره کل فعالیت دارد.

وی اضافه کرد: با اقدام های انجام گرفته تاکنون مهندسی فرهنگی تشکیلاتی در بهزیستی شکل گرفته است اما کفایت نمی کند و باید کیفیت نیز در انجام کارهای فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرد.

پهلوان با بیان اینکه بهزیستی با ۳۰هزار پرسنل به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جامعه هدف خدمات ارائه می کند، گفت: پیوست فرهنگی در کنار ارائه خدمات به مددجویان باید مورد توجه قرار گیرد.

پهلوان اظهار داشت: مسئولان بهزیستی در استان های مختلف کشور باید توانمندسازی فرهنگی مددجویان را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل دفتر فعالیت های فرهنگی بهزیستی همچنین بر تدوین اطلس فرهنگی استان ها تاکید کرد و گفت: در صورت تنظیم این سند جامع، اولویت های فرهنگی در هر منطقه از کشور مشخص خواهد شد.

فعالیتهای فرهنگی نیازمند بودجه مستقل

مدیرکل بهزیستی استان ایلام نیز در این نشست گفت: ردیف بودجه ای مستقل برای فعالیت های فرهنگی مددجویان باید در نظر گرفته شود.

صادق رستمی ارائه خدمات فرهنگی در زمینه های مختلف به مددجویان را بسیار ارزشمند دانست و گفت: این خدمات در کنار سایر خدمات آموزشی، درمانی، مسکن و غیره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مهمترین خدمات فرهنگی این اداره کل به مددجویان اعزام به عتبات عالیات است که از سال ۸۸ تاکنون در مجموع ۳۶۰ نفر به این سفر معنوی اعزام شده اند.

وی بیان کرد: تا پایان امسال نیز ۲۵۰ نفر از مددجویان استان به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

این نشست با حضور معاونان بهزیستی استان ایلام و دبیران شورای فرهنگی بهزیستی استان های کردستان، همدان، لرستان و کرمانشاه برگزار شد.

معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی ایلام از برگزاری کارگاه آموزشی “تشخیص و درمان اختلالات کودکان” با محوریت تربیت جنسی کودکان در محل این اداره کل خبر داد.

کارگاه آموزشی "تشخیص و درمان اختلالات کودکان" در بهزیستی ایلام گشایش یافت

شاپور کردی معاون فرهنگی سازمان بهزیستی ایلام با اعلام این خبر گفت: در این کارگاه ۴۰ نفر از مشاوران مراکز مشاوره دولتی و خصوصی استان و کارشناسان حوزه پیشگیری این اداره کل شرکت دارند.

وی ادامه داد: کار آموزش این کارگاه را “کمال جو” از اساتید برجسته حوزه روانشناسی کشور بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: در این کارگاه شرکت کنندگان با مباحثی نظیر شیوه های تربیت جنسی، مقابله با مسائل جنسی کودکان و رشد بهنجار کودکان آشنا می شوند.

وی اظهار داشت: در پایان این کارگاه سه روزه گواهینامه آموزشی به شرکت کنندگان ارائه می شود.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی ایلام گفت: در نیمه دوم امسال در مجموع شش کارگاه آموزشی در زمینه های مختلف در این استان برگزار خواهد شد.