حذف مفاد دست و پاگیر در اجرای قانون جامع معلولان

دکتر یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در ماده 16 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در گذشته به تصویب رسیده ، اجرای این قانون را منوط به تامین اعتبار از سوی دستگاهها عنوان کرده بود و همین موضوع راه عدم اجرای آن را باز گذاشته بود.

وی گفت: در بازنگری قانون جدید حمایت از حقوق معلولان ، این ماده از قانون حذف شد و همین امر باعث می شود که دستگاهها ملزم به اجرای آن شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین از افزودن مفاد جدیدی به قانون جامع معلولان خبر داد و تاکید کرد: ماده ای برای پیشگیری از معلولیتها در قانون جدید افزوده شده و قرار است با اجرای قانون، آزمایشات پیشگیری بیماریهای ژنتیک اجباری شود.

به گفته وی ، از سوی دیگر در قانون جدید تمامی دستگاهها و سازمانها مکلف به اجرای مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بخصوص در امر مناسب سازی شده اند .

سخنگویی افزود: افزایش سهم استخدام معلولان به 5 درصد ، تحصیل رایگان معلولان، در نظر گرفتن بیمه های درمانی و مکمل و ... از جمله خدمات قانون جدید معلولان است.