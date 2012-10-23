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۲ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۳۵

غفاری:

برپایی مزارع الگویی کشت دیم برخی اقلام کشاورزی در کالپوش

برپایی مزارع الگویی کشت دیم برخی اقلام کشاورزی در کالپوش

میامی-خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور از برپایی مزارع الگویی کشت دیم حبوبات، جو، گندم و آفتابگردان در منطقه کالپوش شهرستان میامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی غفاری عصر سه شنبه در بازدید از مزارع دیم منطقه کالپوش شاهرود ضمن اشاره به برپایی مزارع الگویی کشت دیم بذورات حبوبات، جو، گندم و آفتابگردان گفت: با توجه به لزوم ارتقاء کمی و کیفی محصولات دیم منطقه کالپوش برپایی چنین مزارعی ضروری است.

وی در این بازدید که معاونان و مسئولین بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی نیز حضور داشتند از نزدیک با مسائل و مشکلات کشت محصولات دیم در این منطقه آشنا شد و راه های مرتفع نمودن مشکلات را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش مهر: سمنان 194 هزار هکتار زمین کشاوری قابل کشت دارد که 32 هزار هکتار آن مختص کشت محصولات دیم است.

گفتنی است رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور از مزارع و کشت های رایج منطقه کالپوش شهرستان میامی در روستاهای نام نیک، سوداغلن، حسین آباد و دشت شاد بازدید کرد.
 

کد مطلب 1726912

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