اصلاح سبک زندگی بهترین راه مقابله با هجمه فرهنگی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضوانی پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با رویکرد خانواده متعالی در سمنان، ضمن اشاره به منویات رهبری، سبک زندگی را نیازمند بررسی و آسیب شناسی در ابعاد فردی، اجتماعی و اداری دانست.

وی پیدا کردن چشم انداز و هدف از زندگی شخصی و اجتماعی بر اساس شعارهای مکتبی، را از اصول مورد توجه در اصلاح سبک زندگی بر شمرد و گفت: پیدا کردن راه مناسب و دور از حاشیه برای رسیدن به اهداف مکتبی در زندگی شخصی و اجتماعی، پیدا کردن ابزار لازم و مناسب برای پیمودن این راه و رسیدن به چشم انداز مکتبی و شناسایی سدهای پیش رو و شناخت دشمن از دیگر این اصول است.

رضوانی با اشاره به اینکه خانواده نزد خداوند محبوب ترین نهاد است، اظهار داشت: در سبک زندگی به بخش فردی و اجتماعی زندگی و رفع دغدغه های این بخش باید توجه داشت.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری سمنان ضمن بیان اینکه تقریباً در اکثر تعریف های سبک زندگی می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته شده است و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه "سبک" باز می گردد افزود: اول، مفهوم وحدت و جامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق، به این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند.

وی منویات اخیر مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی را راه گشای بسیاری از مسایل اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه نیز تقویت نهاد خانواده به عنوان زمینه ای برای ارتقاء رشد معنوی جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.

رضوانی، آموزش بررسی و اصلاح سبک زندگی به کارمندان دستگاه های اجرایی را مهمترین هدف برگزاری کارگاه آموزشی عنوان کرد.

یک استاد دانشگاه در حوزه اجتماع و خانواده نیز در این کارگاه آموزشی با اشاره به منویات رهبری در خصوص سبک زندگی، اضافه کرد: این بیانات در کنار برنامه های مربوط به پیشرفت و توسعه کشور باید مورد توجه کارشناسان باشد.

عبدالرضا کردی با اشاره به تقویت فرهنگ گفتگو در خانواده ها اظهار داشت: ابراز علاقه و عطوفت بین اعضای خانواده نیز باعث نزدیکی و ارتباط عمیق تر بین افراد می شود که گذر از معضلات برای خانواده ها را آسان تر می کند.

وی جلو افتادن دغدغه های عرفی خانواده ها از شرع مبین اسلام را ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی امروز عنوان کرد و افزود: همدلی و هفکری نیز مقدمه ای برای آغاز مدیریت خانواده است که مدیریت نیز مشارکتی است و توسط اعضای خانواده باید لحاظ شود.

کردی در خاتمه با بیان اینکه در پیشرفت ها نباید تنها به ابزار توسعه دقت کرد، یادآور شد: می توان کمیته هایی تخصصی برای تحقق فرمایشات رهبری در خصوص مباحث اجتماعی ایجاد کرد.

کارشناسان برخی دستگاه های اجرایی استان سمنان در این کارگاه آموزشی شرکت داشتند.