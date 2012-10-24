سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه نظارت بهداشتی و شرعی بر کشتار دام جهت حفظ سلامت گوشت در روز عید قربان در سراسر استان صورت می گیرد افزود: این تیم های ویژه بازرسی استان همچون سال های گذشته بر رعایت موارد بهداشتی در این روز نظارت دارند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و امنیت فرآورده های دامی و به تبع آن حفظ سلامت شهروندان از وظایف اصلی سازمان دامپزشکی است، تصریح کرد: با توجه به تمهیداتی صورت گرفته اداره کل دامپزشکی استان مرکزی بهمراه شهرداری های شهرستان ها اقدامات لازم در این راستا را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ذبح و کشتار دام در معابر عمومی و منازل به گسترش بیماری های مشترک از دام به انسان می شود بهتر از کشتار دام در این اماکن جلوگیری بعمل بیاورند و پس از کشتار 24 ساعت در سردخانه نگهداری کنند تا عوامل بیماری زا آن غیر فعال شوند.

حسینی در پایان گفت: از هم استانی های عزیز خواهشمندیم دام مورد نظر را از مراکز عرضه دام و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند.