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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

در عید قربان

42 اکیپ بازرسی بر ذبح دام شرعی و بهداشتی در استان مرکزی نظارت می‌کنند

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره دامپزشکی استان مرکزی گفت: 42 اکیپ بازرسی در عید قربان ذبح دام شرعی و بهداشتی در استان مرکزی را نظارت می کنند.

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه  نظارت بهداشتی و شرعی بر کشتار دام جهت حفظ سلامت گوشت  در روز عید قربان در سراسر استان صورت می گیرد افزود: این تیم های ویژه بازرسی استان همچون سال های گذشته بر رعایت موارد بهداشتی در این روز نظارت دارند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ  سلامت و امنیت فرآورده های دامی و به تبع آن حفظ سلامت شهروندان از وظایف اصلی سازمان  دامپزشکی است، تصریح کرد: با توجه به تمهیداتی صورت گرفته اداره کل دامپزشکی استان مرکزی بهمراه شهرداری های شهرستان ها اقدامات لازم در این راستا را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ذبح و کشتار دام در معابر عمومی و منازل به گسترش بیماری های مشترک از دام به انسان می شود بهتر از کشتار دام در این اماکن جلوگیری بعمل بیاورند و پس از کشتار 24 ساعت در سردخانه نگهداری کنند تا عوامل بیماری زا آن غیر فعال شوند.

حسینی در پایان گفت: از هم استانی های عزیز خواهشمندیم دام  مورد نظر را از مراکز عرضه دام و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند.

کد مطلب 1726965

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