رعایت نکات ایمنی سبب صرفه جویی در مصرف گاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان در اطلاعیه ای با اشاره به آغاز فصل سرما و شروع استفاده از وسایل گاز سوز در منازل و ادارات گفت: رعایت نکات ایمنی در نحوه استفاده از این وسایل گازسوز موجب صرفه جویی در مصرف گاز نیز می شود.

خطر استفاده از شیلنگ های لاستیکی معمولی برای اتصال وسایل گاز سوز



در ادامه این اطلاعیه آمده است: برای اتصال وسایل گاز سوز به سیستم لوله کشی استفاده از شیلنگ های لاستیکی معمولی خطرناک و غیر مجاز است و باید از شیلنگ های مخصوص گاز با طول حداکثر 120 سانتی متر که با استفاده از بست مناسب به سیستم لوله کشی متصل می شود استفاده کرد.

این اطلاعیه می افزاید: دقت کنید شیرهای مصرفی که هیچ گونه وسیله گاز سوزی به آن متصل نیست با استفاده از درپوش فلزی مخصوص محل خروج گاز مسدود شده باشند.

سرد بودن قسمت بالایی لوله بخاری نشانه خارج نشدن گازهای مسموم



این اطلاعیه با اشاره سرد بودن قسمت بالایی لوله بخاری آمده است: این امر می تواند یکی از نشانه های خارج نشدن گازهای ناشی از احتراق وسیله گاز سوز از دود کش باشد و در صورت بررسی و برخورد با چنین مشکلی لازم است سریعا وسیله گاز سوز را خاموش و توسط کارشناسان اقدام به رفع عیب وسیله گاز سوز کنید.

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان در این اطلاعیه تاکید کرد: هر شیر مصرفی گاز فقط باید به یک وسیله گاز سوز وصل شود و هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش مجزا و مجهز به کلاهک H شکل در انتهای آن در پشت بام باشد.

کف صابون مناسب ترین روش تشخیص نشست گاز



این اطلاعیه در ادامه آورده است: مهمترین راه پیشگیری از خطر نشت گاز طبیعی و گاز CO خروجی از دودکش، دقت در سلامت کارکرد و استاندارد بودن دودکش خروجی در نصب اتصالات لوازم گاز سوز است.

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان، استفاده از کف صابون را مناسب ترین روش جهت تشخیص نشت گاز عنوان کرده و می افزاید: در این گونه موارد هرگز نباید از شعله کبریت و یا امثال آن استفاده کرد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: توجه داشته باشید از نصب آبگرمکن و سایر وسایل گاز سوز در حمام باید جدا خود داری شود.

اطمینان از استاندارد بودن لوازم گاز سوز

این اطلاعیه همچنین می افزاید: شهروندان باید قبل از استفاده از لوازم گاز سوز از استاندارد بودن آن اطمینان پیدا کنند و هرگز از اجاق های خوراک پزی برای تامین گرمایش محل سکونت خود استفاده نکنند.

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان در خاتمه این اطلاعیه تصریح کرده است: بخاطر داشته باشید در صورت استشمام بوی گاز، علاوه بر بستن شیر اصلی گاز، برق واحد مسکونی خود را در صورتی که کنتور آن خارج از محیط آلوده به گاز است قطع کنید، درب و پنجره ها را باز و با تکان دادن حوله مرطوب پنبه ای یا خیس، به وسیله حرکت دادن جریان هوا گاز را از محدوده مورد نظر خارج کنید.