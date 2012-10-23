جشنواره یک هفته با کانون در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ابراهیمی ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: این جشنواره با حضور 20 هزار کودک و نوجوان در تمام شهرستان های استان همدان برگزار می شود.

وی افزود: افتتاحیه جشنواره یک هفته با کانون روز شنبه ششم آبان ماه جاری در محل سینما کانون برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره هر سال به مناسبت هفته جهانی کودک برگزار می شد، گفت: امسال به علت همزمانی با برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، برگزاری جشنواره یک هفته به تعویق افتاد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان عنوان کرد: در این جشنواره نمایشگاهی متشکل از هفت غرفه شامل کلاس ادبی، انیمیشن، نمایش فیلم، سفال گری، واحد سیار، کاردستی و عرضه محصولات فرهنگی برگزار می شود.

جشنواره یک هفته با کانون فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان را معرفی می کند

وی هدف از برگزاری جشنواره یک هفته با کانون را معرفی فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و قابلیت های آن به اولیا، مربیان و کودکان و نوجوانان برشمرد.

ابراهیمی با تأکید بر مهارت آموزی کودکان و نوجوان عنوان کرد: مخاطبان اصلی برنامه یک هفته با کانون علاوه بر کودکان و نوجوانان شش تا 16 سال، اولیای تربیتی، مربیان و مسئولان استان همدان هستند که به صورت عینی و نمادین با فعالیت های درخور کودکان آشنا شوند.

وی اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنها متولی انجام فعالیت های فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان است و تاثیر بسزایی در رشد پرورش واستعداد کودکان و نوجوانان دارد.

وی ادامه داد: 38 نوع فعالیت در بخش های فرهنگی، هنری و ادبی در طول سال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان انجام می شود.

همدان در سال آینده میزبان یازدهمین جشنواره فرهنگ رضوی است

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان با اعلام این خبر که همدان در سال آینده میزبان یازدهمین جشنواره فرهنگ رضوی است، افزود: بخش نمایش نامه خوانی یازدهمین جشنواره رضوی به استان همدان محول شده است که کانون همدان با قوت برای برگزاری این جشنواره در همدان تلاش خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در سال گذشته هشت محور برای جشنواره فرهنگ رضوی تعیین شده بود که در سال جاری به 12 محور رسیده که این مسئله زمینه فعالیت در حوزه رضوی را گسترش خواهد داد.

وی همچنین از افزایش دو برابری اعتبارات کانون پرورش فکری همدان خبر داد و افزود: اعتبارات کانون در دو بخش جاری و عمرانی تقسیم شده است.

اسباب بازی و عروسک ها مهمترین نقش را در جذب کودک بازی می کنند

وی با بیان اینکه در حال حاضر جنگ نرم، جنگ کودک است، گفت: امروزه هر که بتواند کودکان را به عنوان آینده سازان یک کشور تسخیر کند، دنیا متعلق به آن خواهد بود که در این راستا اسباب بازی و عروسک ها مهمترین نقش را در جذب کودک بازی می کنند.

ابراهیمی افزود: زبان کودک در هنر و بازی قرار دارد و کسی که در این دو مقوله سرمایه گذاری کند در این کشمکش کشورها و جنگ نرم پیروز خواهد بود.

وی ادامه داد: امروزه بیشترین سرمایه گذاری باید در حوزه کودک انجام شود و همه مسئولان باید از حقوق کودکان دفاع کنند.

وی با اشاره به تأثیرگذاری مستقیم وسایل بازی و اسباب بازی بر کودکان و نوجوانان گفت: نظارت بر طراحی اسباب بازی و شهربازی برعهده کانون پرورش فکری کودکان است که این مسئولیت را شورای انقلاب فرهنگی برعهده آن گذاشته است.

وی ادامه داد: امروزه اسباب بازی ها تنها وسیله سرگرمی کودکان نیستند بلکه به عنوان القای هر نوع فرهنگی هستند که تفکرات بسیاری در پشت آنها پنهان شده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان یکی از مشکلات ترویج فرهنگ غرب توسط اسباب بازی بر کودکان را عدم بهره مندی کشور از صنعت اسباب بازی دانست که باید به منظور ورود هجمه ها در این زمینه اقدام شود.