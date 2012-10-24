"داوید ترزگه" تصمیمی مبنی بر کناره گیری از فوتبال ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترزگه 34 ساله که در حال حاضر در ریورپلاته آرژانتین بازی می‌کند پیش از بازی بزرگ تیمش مقابل بوکاجونیورز اظهار داشت: از اینکه بازی می‌کنم احساس خیلی خوبی دارم و تصمیمی مبنی بر کناره گیری ندارم.

بازیکن پیشین یوونتوس در ادامه گفت: آن بازیکنانی که از فوتبال دست می‌کشند دوست دارند در بهترین دوران بازیگری خود به یاد آورده شوند و عده‌ای هم به دلیل آسیب دیدگی مجبور به کناره گیری از فوتبال می‌شوند.

وی در خصوص همبازیان خود در جام جهانی 1998 و یورو 2000 که هدایت تیم ملی فرانسه را برعهده داشتند و دارند، گفت: "لورن بلان" و "دیدیه دشان" مربیان بزرگی هستند و فوتبال را خیلی خوب می‌فهمند. من نمی‌دانم از داخل چه اتفاقی افتاد که بلان تصمیم گرفت به مربیگری خود در تیم ملی فرانسه پایان دهد.