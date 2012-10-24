تخفیف 5 درصدی دامداران برای عرضه دام در عید قربان

سعیدسلطانی سروستانی درگفتگو با مهر درخصوص اقدامات این اتحادیه برای تسهیل کشتار دام زنده در روز عید قربان، اظهارداشت: براساس برنامه ریزی انجام شده دو غرفه در میدان میوه و تره بار بوستان واقع در منطقه فرحزاد برای عرضه مستقیم دام زنده در نظر گرفته شده است.

وی درباره زمان انجام این اقدام اتحادیه گفت: از فردا پنجشنبه تا روز جمعه برخی از دامداران عضو این اتحادیه در این دو غرفه به عرضه مستقیم دام خود خواهند پرداخت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران همچنین دررابطه با قیمت در نظر گرفته شده برای عرضه دام زنده در میدان میوه و تره بار مذکور نیز گفت: باوجوداینکه درحال حاضر قیمت تعیین شده برای عرضه هرکیلوگرم دام زنده سبک از سوی سازمان میادین میوه و تره بار در حدود 8750 تومان است، اعضای این اتحادیه هرکیلوگرم از دام زنده خود را با 5 درصد تخفیف یعنی در حدود 8400 تومان در بازارعرضه خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اتحادیه در قبال ارائه فاکتور فروش توسط دامداران به ازای هرکیلوگرم دام زنده ای که با قیمت 8400 تومان عرضه شده باشد، 5 کیلوگرم نهاده جو، 2 کیلوگرم ذرت، 2 کیلوگرم سبوس و یک کیلوگرم نهاده کنجاله سویا می دهد.

سلطانی همچنین دربیان علت عرضه دام زنده تنها در دو غرفه میدان میوه و تره بار گفت: متاسفانه سازمان میادین میوه و تره بار همه غرفه های خود را به افراد دیگر واگذار کرده بود و ما نتوانستیم غرفه بیشتری برای عرضه دام زنده در نقاط دیگر تهران اجاره کنیم.

به گفته وی هم اکنون اتحادیه های استانی دامداران به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان برای عرضه دام زنده خود 5 درصد زیر قیمت بازار اعلام آمادگی کرده اند.