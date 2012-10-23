تبدیل باغات به فضای سبز عمومی از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با بیان این مطلب گفت: تملک باغات با اهداف متعددی دنبال می شود که مهم ترین آنها حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران است که شورای شهر با جدیت این امر را دنبال می کند.

وی افزود: تملک باغات توسط شهرداری از ساخت و سازهای بی رویه ای که انجام شد و باغ های شهر را به برج تبدیل کرد جلوگیری می کند .

طلایی ادامه داد : اولویت ما این است که این باغات تملک شده و به شهروندان تحویل داده شود و در این بخش به این نتیجه رسیده ایم که تبدیل باغات به فضای گردشگری بهتر از ایجاد فضای باز است.

وی با بیان اینکه تبدیل باغات به فضای باز توجیه ندارد تصریح کرد : اگر باغ های شهر به فضای گردشگری تبدیل شود علاوه بر اینکه از تخریب آنها جلوگیری می شود،فضاهای گردشگری شهر نیز توسعه می یابد.

طلایی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و جذب بخش خصوصی از دیگر مواردی است که تبدیل باغات به فضاهای گردشگری را توجیه می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر افزود : تبدیل باغات به فضاهای گردشگری موجب افزایش سرانه تفریحی شهر وجذب گردشگر می شود و اینها از موارد مورد نظر شورای شهر است.