منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تیم فوتبال این باشگاه پیش از رویارویی با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان مشکل خاصی ندارند و در این مدت با تمرینات خوبی که انجام داده‌اند، آماده بازی با تیم بزرگ استقلال هستند.

وی با اشاره به اینکه گرفتن امتیاز از آبی‌پوشان در آزادی کار سختی است، ادامه داد: کادرفنی و بازیکنان برای موفقیت در این دیدار انگیزه بالایی دارند و با همه قدرت به میدان می‌روند تا این مسابقه را با برد به اتمام برسانند. هرچند تعطیلی لیگ برای تیم‌ها مشکل ایجاد کرده است اما کادرفنی با برنامه‌‎ریزی مناسب سعی کرد آسیب‌های این تعطیلی به تیم را کاهش دهد.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در مورد سه تساوی این تیم در هفته‌های اخیر تاکید کرد: در سه بازی سخت و در حالیکه اشتباهات داور در بازی با گهر و تراکتورسازی مانع از موفقیت تیم نفت شد، چهار امتیاز مهم را از دست دادیم، البته تساوی در شیراز مقابل فجرسپاسی که پیش از این تنها یکبار در خانه متوقف شده و همه حریفان را برده بود، نتیجه خوبی بود. هرچند اشتباهات داوران عمدی نبود اما تیم نفت از این اتفاقات ضربه خورده است.

"در این 12 هفته تنها در بازی با صبا اشتباه داور به سود نفت بود اما حداقل در چهار بازی اشتباهات داور امتیازات مهمی را از این تیم تهرانی سلب کرد"، وی با اشاره به این مسئله اظهار داشت: تیمی که تماشاگر ندارد و ساکت‌تر است، بیشتر مورد ظلم قرار می‌گیرد. امیدوارم در هفته‌های آینده شاهد کاهش اشتباهات داوری باشیم و در این فصل سخت تیم‌ها کمتر از این موضوع ضربه بخورند.

قنبرزاده در ادامه در خصوص عدم برگزاری جام حذفی اینگونه اظهارنظر کرد: برگزار نشدن جام حذفی برای تیم‌های میانی جدول، لیگ یکی و بازیکنان جدید و جوان که می‌توانند از این طریق به موفقیت دست یافته یا خود را به عنوان پدیده معرفی کنند، اتفاق خوبی نیست. عمده باشگاه‌ها با عدم برگزاری جام حذفی مخالف هستند و نیاز به کارشناسی بیشتر دارد.

وی افزود: متولیان امر هنوز دلایل خود را برای برگزار نکردن این جام بصورت فنی نشکافته‌اند اما مهمترین دلیل انجام نشدن این جام به خاطر موفقیت تیم ملی است. اینکه کادرفنی تیم ملی برای صعود تیم ملی به جام جهانی خواستار برگزار نشدن این جام شده، موضوعی قابل قبول است، زیرا تلاش همه باشگاه‌ها برای موفقیت تیم ملی است.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان با اشاره به اینکه ای کاش زودتر در این خصوص تصمیم گیری می‌شد زیرا بازی‌های تیم ملی، موضوعی قابل پیش‌بینی‌ بود، گفت: قرار بود تیم دوم را به مسابقات غرب آسیا اعزام کنند اما نمی‌دانم این مسئله اجرایی می‌شود یا نه. هرچند با تمام این مشکلات امیدواریم تیم ملی در بازی‌های آینده موفق ظاهر شده و به جام جهانی صعود کند.