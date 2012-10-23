تسریع در اجرای قاطعانه احکام بیانگر اقتدار دستگاه قضایی است

به گزارش خبر نگار مهر، احمد سیاوش پور ظهر سه شنبه در جلسه شورای قضایی استان سمنان که در محل دادگستری کل این استان برگزار شد ضمن بیان اینکه بهترین نوع بندگی خدمت به مردم و خلق خداوند است، افزود: در راه خدمت رسانی مناسب، سلامت جسمی و روحی تمامی کارکنان شرطی لازم و ضروری است.

وی توجه ویژه دستگاه قضایی استان به اجرای احکام در سال جاری را از علل افزایش آمار زندانیان برشمرد.

سیاوش پور از دیدار مردمی شورای قضایی استان سمنان در شامگاه چهارشنبه سوم آبانماه در یکی از مساجد شهر بسطام با مردم این شهر خبر داد و افزود: در صبح روز پنج شنبه نیز به اتفاق مدیران دستگاه های تابعه قوه قضائیه جهت دیدار حضوری در دادگاه بخش بسطام مستقر خواهیم شد.

مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان نیز در این جلسه از آمادگی سازمان زندانها جهت برقراری ارتباط سیستمی با دادگستری کل این استان خبر داد و گفت: در صورت لینک نمودن سیستم سازمان زندانها با سیستم یکپارچه مدیریت پرونده دادگستری استان، تا حدودی از اطاله دادرسی کاسته خواهد شد.

عباسعلی عرب در خاتمه از آمادگی سازمان زندان ها برای برقراری ارتباط سیستمی با دادگستری کل استان سمنان خبر داد و گفت: در صورت لینک نمودن سیستم سازمان زندانها با سیستم یکپارچه مدیریت پرونده دادگستری استان تا حدودی از اطاله دادرسی کاسته خواهد شد.

گفتنی است برنامه ریزی در خصوص بازدید و بازرسی از زندان های استان در فصل جاری، افزایش دوره های آموزشی در جهت تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان و کنترل میزان سلامت جسمی و روحی کلیه کارکنان دستگاه قضایی استان با توجه به شرایط سخت کاری از جمله مصوبات امروز جلسه شورای قضایی استان سمنان بود.