تشکیل 70 تیم در طرح تشدید بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران کالا

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسماعیل عطاپور امروز با اعلام این خبر افزود : در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از تخلفات احتمالی، طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران کالا از تاریخ 23 مهر ماه سال جاری به مدت 45 روزبا اولویت اقلام پتروشیمی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و لاستیک، شوینده ها، لبنیات و مواد لبنی، خودرو و لوازم جانبی و لوازم خانگی خواهدشد.

عطاپورافزود: 70 تیم بازرسی درقالب تیم های دو نفره وگشت های مشترک بازرسی جهت اثر بخشی بیشتر بازرسی ها تشکیل و برنامه ریزی در جهت برخورد قانونی با محتکران، سودجویان و گرانفروشان با همکاری تعزیرات حکومتی و صدا و سیمای استان بعمل خواهد آمد و با واحدهایی که بدون توجه به شرایط کنونی باعث ایجاد نگرانی و اضطراب در بازار شوند، مطابق قانون به شدت برخورد خواهد شد.

عطاپور ضمن مناسب ارزیابی کردن موجودی انبارکالاهای ضروری و مایحتاج ضروری استان از همه بنگاه های اقتصادی درخواست نمود درشرایط کنونی نسبت به عرضه بدون وقفه کالاهای خود و بارعایت سودقانونی اقدام نمایند چراکه در صورت دپو و خودداری از عرضه کالا، اقدام واحد مذکور مصداق ارتکاب تخلف اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی محسوب شده و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرزگردد به عنوان محتکرشناخته شده وپس از تشکیل پرونده مراتب به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی وصدور رای ارسال خواهدگردید.



یک میلیارد دلار صادرات آذربایجان شرقی به 85 کشور جهان

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از افزایش سهم کالاهای صنعتی در سبد کالاهای صادراتی استان خبر داد و گفت: به رغم ایجاد بازار رقابتی برای تمام کالاها و دغدغه های مربوط به جهان صنعتی، تنوع کالاهای صادر شده و تنوع بازارهای هدف در سطح 85 کشور جهان از مشخصه‌های این حجم صادراتی استان در 6 ماهه نخست سال جاری می باشد.

محمد جعفر عظمایی با اشاره به شرایط و محدودیت‌های بین‌المللی بر سر راه صادرات کشور و استان از صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری کالا در شش ماهه نخست سال جاری از گمرکات استان آذربایجان شرقی خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت تشکلهای صنعتی استان، ابراز امیدواری کرد: روند توسعه صادرات در نیمسال دوم سال 91، با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و رکورد جدیدی در آمار تجارت خارجی استان و کشور ثبت شود.