محدود بودن میدان عمل هر دو نامزد انتخاباتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس شاو" در تحلیلی به قلم دکتر "جوزف برامل" از کارشناسان جامعه آلمانی برای سیاست خارجی(DGAP) نوشت : از نظر سیاست خارجی هیچ تفاوت فاحشی نمی کند که اوباما پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد یا رقیب وی میت رامنی. در این دوران کسری بودجه غول آسای ایالات متحده میدان عمل هر دو نامزد را محدود کرده است که این مسئله به ویژه عواقبی برای سیاست امنیتی آمریکا می تواند داشته باشد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری بعدی آمریکا حداقل از یک جناح مجلس (یا کنگره و یا مجلس نمایندگان ) شدیدا در میدان عمل محدود خواهد شد.مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور بسیار بزرگ و فاحش است که شدیدا سیستم سیاسی را تحت فشار قرار داده و به این منجر شده که رئیس جمهوری و کنگره همچنان در برابر مسیر حرکت طرف مقابل مانع و بن بست ایجاد کنند.

"تاگس شاو" در ادامه نوشت : هژمونی جهانی آمریکا دیگر نمی تواند در آینده در زمینه سیاست خارجی اقدامات ضروری را از جمله در زمینه امنیت،تجارت آزاد و یک ارز پایدار ارائه دهد بلکه برعکس تلاش می کند که بار مسئولیتهای جهانی را بر دوش رقبا و متحدان خود بیندازد.

تنها با نگاهی به رکورد کسری بودجه آمریکا که در چهار سال گذشته همواره حدود یک تریلون دلار بوده است جدی بودن شرایط این کشور را می توان فهمید. بار بدهی های آمریکا در زمینه سیاسی و اقتصادی غیر قابل تحمل شده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اختلافاتی که در زمینه بودجه بین رئیس جمهوری و کنگره به وجود آمد و کاهش رتبه اعتباری آمریکا از طرف برخی موسسات اعتبار سنجی، چشم اندازه اقتصادی تیره و تاری را برای این کشور ترسیم کرده و اظهار داشت که با توجه به صرفه جویی هایی که باید انجام شود در ده سال آینده تنها در زمینه دفاعی تقریبا یک تریلون دلار باید کاهش هزینه وجود داشته باشد.

واشنگتن تا به حال روی استراتژی پر هزینه حضور نظامی قدرتمندانه تر در دیگر کشورها تاکید داشته تا منابع انرژی و راههای تجاری خود را تامین کند.اما این استراتژی آمریکا به دلیل وضعیت بد اقتصادی- اجتماعی آمریکا و کاهش پشت گرمیها در عرصه سیاست داخلی دیگر مدت زیادی دوام نخواهد داشت.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: سیاست امنیتی و خارجی آمریکا بر اساس این فاکتورها متحول می شود و گرایشهای زیر در حال حاضر قابل پیش بینی است، یکی اینکه عملیات هواپیماهای بدون سرنشین به منظور نظارت،حمایت و مبارزه با اهداف دشمن و همچنین برای جاسوسی و اکتشاف شدیدا افزایش پیدا می کند.

سیاست امنیتی و خارجی آمریکا در آینده روی مناطقی متمرکز خواهد شد که در آنجا علایق امنیتی حیاتی به خصوص علایق انرژی آمریکا وجود دارد از جمله در شرق میانه،آفریقا و آسیا. مرکز ثقل و کانون توجه سیاست امنیتی آمریکا به اقیانوس آرام منتقل می شود تا وزنه تعادلی با چین در حال قدرتمند شدن ایجاد کند.

آمریکا برای اینکه مهمترین ازراههای تجاری اطمینان حاصل کند توافقاتی برای مناسبات ویژه با استرالیا انجام داده است و همچنین ایالات متحده در این زمینه کشورهای دیگری از جمله ژاپن و کره جنوبی را مورد توجه قرار داده است.

همزمان فشارهای آمریکا روی شرکای اروپایی خود برای شرکت در عملیاتهای خارجی افزایش می یابد. بنابراین آمریکا انتظار دارد که اروپاییها هزینه های تسلیحاتی خود را بهتر هماهنگ کنند و در پایداری کشورهای با وضعیت آشفته از جمله افغانستان مسئولیت بیشتری را بر عهده گیرند.

عملیات لیبی یک نمونه برای این حقیقت بود که آمریکاییها درآینده دیگر در عملیاتهای بین المللی در صف اول قرار نخواهند گرفت.