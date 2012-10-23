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۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۶

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی منصوب شد

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی منصوب شد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی با صدور حکمی مجتبی عالیخانی را به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی اکبر شعبانی فرد آمده است: در اجرای بند 11 ماده 9 و ماده 16 اساسنامه شماره مورخ26 فرودین ماه 78 سازمان همیاری شهرداریهای استان و به استناد صورتجلسه مورخ 13 مهرماه 1391 شورای سازمان، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی منصوب می گردید.

امیدوارم با توجه به مفاد اساسنامه و وظایف اساسی شهرداریها در تامین نیازمندیهای شهری و کمک به تامین خودکفایی شهرداریها در جهت فعالیت های اقتصادی و خدماتی سعی و تلاش خود را نموده و همواره موفق و پیروز باشید.

کد مطلب 1727133

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