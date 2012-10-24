اکثر مناطق لارستان از گاز محروم هستند

علی محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به لارستان اظهار داشت: مطالعات گاز رسانی به شهر لارستان صورت گرفته اما تا کنون اعتباری در این خصوص به این شهرستان داده نشده و شهرهای این منطقه به جز لار و لطیفی از گازکشی محروم هستند.

وی با اشاره به وجود هشت شهر در لارستان افزود: متاسفانه در مناطق مانند بیرم،بنارویه، جویم از مدتها پیش بحث گازرسانی مطرح بوده اما به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی متاسفانه از سال 89 مناطقی مانند بیرم از گازرسانی محروم بوده و بودجه برای این کار تخصیص داده نشده است.

فرماندار لارستان افزود: اقدامات انجام شده اما نتیجه ای در خصوص گازرسانی گرفته نشده است.