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۳ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۴

امیری به مهر اعلام کرد:

اکثر مناطق لارستان از گاز محروم هستند

اکثر مناطق لارستان از گاز محروم هستند

لارستان - خبرگزاری مهر : فرماندار لارستان گفت: بیشتر مناطق لارستان به جز "لار" و "لطیفی" از سیستم گازرسانی محروم هستند.

علی محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به لارستان اظهار داشت: مطالعات گاز رسانی به شهر لارستان  صورت گرفته اما تا کنون اعتباری در این خصوص به این شهرستان داده نشده و شهرهای این منطقه به جز لار و لطیفی از گازکشی محروم هستند.

وی با اشاره به وجود هشت شهر در لارستان افزود: متاسفانه در مناطق مانند بیرم،بنارویه، جویم از مدتها پیش بحث گازرسانی مطرح بوده اما به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی متاسفانه از سال 89 مناطقی مانند بیرم از گازرسانی محروم بوده و بودجه برای این کار تخصیص داده نشده است.

فرماندار لارستان افزود: اقدامات انجام شده اما نتیجه ای در خصوص گازرسانی گرفته نشده است.

کد مطلب 1727139

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